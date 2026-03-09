Cierre de gobierno provoca esperas de 3 horas y pérdida masiva de vuelos

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una alerta tras reportarse filas de más de tres horas en diversos aeropuertos de Estados Unidos.
Según el DHS, en sus redes sociales indicó que el cierre de gobierno impulsado por la parálisis política en el Congreso está afectando directamente la operatividad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), dejando a miles de ciudadanos varados y provocando que una cantidad sin precedentes de viajeros pierdan sus conexiones programadas.
LINES JUST KEEP GETTING LONGER.
Travelers at Houston’s Hobby Airport are encountering security lines more than 3 HOURS LONG, and many are missing their flights.
The political shutdown of DHS is impacting the lives of everyday Americans — and it’s past time for Democrats to… pic.twitter.com/2LLseIJKbN
— Homeland Security (@DHSgov) March 9, 2026
«Las líneas siguen creciendo y el tiempo de espera ya supera las tres horas; los estadounidenses están pagando el precio de un cierre imprudente», denunció el DHS a través de sus canales oficiales.
3 HOUR WAIT TIMES.@TSA officers are not the only ones paying the price for the Democrats’ DHS shutdown. Now, the American people are facing THREE hour wait times at airports.
Democrats do not care about TSA officers going without pay, and they do not care about the millions… https://t.co/ARyD1bio0W
— Homeland Security (@DHSgov) March 8, 2026
De la misma manera, alertaron que la falta de pago para los oficiales de la TSA, quienes continúan trabajando sin percibir salario debido a la disputa presupuestaria con los demócratas, ha generado un déficit de personal que colapsa los puntos de control de seguridad. Esta crisis logística amenaza con paralizar el tráfico aéreo nacional en una de las temporadas de mayor movilidad.
Recomiendan llegar varias horas antes del vuelo
Por su parte, a través de varios medios de comunicación se conoció que el retraso en los vuelos se ha convertido en una constante en nodos estratégicos como Atlanta, Chicago y New York. La escasez de controladores de tráfico aéreo y personal de seguridad, sumada a la incertidumbre financiera de los empleados federales, ha forzado a las aerolíneas a reprogramar cientos de itinerarios.
En este sentido, el DHS hizo un llamado urgente para finalizar la parálisis legislativa, acusando a la oposición de indiferencia ante el sufrimiento de los trabajadores y los usuarios.
«Los demócratas no parecen preocuparse por los oficiales de la TSA que se quedan sin paga, ni por los millones de estadounidenses que enfrentan retrasos y pierden sus vuelos», señaló el departamento en un comunicado contundente.
The Democrats' DHS shutdown is affecting hundreds of thousands of Americans.
END THE DEMOCRAT SHUTDOWN. pic.twitter.com/gqX6NV4h7Z
— The White House (@WhiteHouse) March 9, 2026
Por último, recomendaron a los viajeros llegar a los aeropuertos con al menos cinco horas de antelación.
