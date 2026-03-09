Charlotte, NC.- El histórico y bellamente renovado Carolina Theatre, 230 N Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte, presentará Through Her Eyes, una serie de películas en honor al Mes de la Historia de la Mujer, en marzo de 2026.

Las entradas cuestan entre $16.05 y $22.20. Sin embargo, hay cien entradas de $10 disponibles para cada película. ¡No esperes más y consíguelas si te interesa ir!

Horario de «A través de sus ojos»

Por favor siga cada enlace para comprar entradas.

Una liga propia

Viernes 13 de marzo de 2026

7:00 p.m.

Mulan (versión live action)

Sábado 14 de marzo de 2026

7:00 p.m.

Pantera Negra: Wakanda por siempre

Jueves 19 de marzo de 2026

7:00 p.m.

Barbie (Versión ASL)

Viernes, 20 de marzo de 2026

7:00 p.m.

Sobre el Carolina Theatre

El Carolina Theatre abrió el 7 de marzo de 1927, dando la bienvenida a un gran público para ver la comedia muda A Kiss in a Taxi. El teatro se construyó por 750.000 dólares y originalmente tenía capacidad para 1.450 personas: 900 en la orquesta y 550 en el balcón.

Como escenario cultural de primer nivel, el Carolina Theatre acogía espectáculos en directo así como largometrajes. La Orquesta Sinfónica de Charlotte debutó en el escenario del Carolina Theatre el 20 de marzo de 1932. Quizá lo más notable es que Elvis Presley apareció en su escenario en 1956, donde «tembló, sacudió y casi se cayó del escenario.»

En los años 60, el Carolina Theatre tuvo una temporada récord de 79 semanas de la película La novicia rebelde, que se proyectó ante casi 400.000 personas (más que la población de Charlotte en ese momento). El Teatro Carolina también ostenta la distinción de haber sido el primer edificio con aire acondicionado en Charlotte.

En la primavera de 2012, la Fundación para las Carolinas se puso en contacto con la ciudad de Charlotte para solicitar que el Carolina Theatre fuera donado a la Fundación. Como vecino adyacente y propietario, la Fundación tenía un interés directo en el lugar y buscaba asegurarse de que la propiedad fuera un complemento para el barrio circundante, un hito para Tryon Street y un fuerte destino cívico y de entretenimiento para Charlotte’s Uptown. La ciudad de Charlotte donó el Teatro Carolina y sus terrenos asociados a la Fundación por 1 dólar en 2013. La Fundación pasó entonces 12 años restaurando meticulosamente el querido teatro a su esplendor original, añadiendo toques contemporáneos y tecnología para ofrecer una experiencia moderna para los visitantes.

El Teatro Carolina reabrió en marzo de 2025. Sirve con orgullo como el «salón de la comunidad», acogiendo eventos como asambleas ciudadanas, reuniones anuales, simposios y mesas redondas, cortometrajes, música en directo, comediantes y más. El espacio servirá como una extensión de los espacios de conferencias en la sede de la Fundación y proporcionará a la Fundación una oferta adicional para sus clientes públicos, privados y sin ánimo de lucro, así lo destacan en su página web.

