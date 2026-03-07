Tiroteo en la cuadra 2200 Alma Court deja un muerto

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 2200 Alma Court en Metro Division.

El viernes 6 de marzo, poco antes de las 4:00 p. m., los agentes respondieron a una agresión con una llamada de servicio por arma mortal en la cuadra 2200 Alma Court. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima masculina con aparentes heridas de bala. Los agentes intentaron salvarle la vida. El servicio médico declaró a la víctima fallecida.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el CFD, Servicios a Víctimas y MEDIC también acudieron para brindar asistencia.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective James es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260306-1554-02.

