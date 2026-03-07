Hillsborough, NC.- Un operativo coordinado entre agencias locales y federales permitió la captura de Matthew Jared Vukmer, el hombre acusado del asesinato de Paula Floyd en Carolina del Norte en un apuñalamiento fatal tras robo. Las autoridades lo detuvieron la tarde del viernes 6 de marzo de 2026 durante una operación realizada en el estado de Virginia.

Alrededor de las 5:15 de la tarde, un investigador de Orange County que integra la Fuerza de Tareas Regional de Fugitivos de Carolina de Estados Unidos participó en la operación junto a miembros del Capital Area Regional Task Force en Grayson County, Virginia. Durante ese procedimiento, los agentes localizaron a Vukmer y lo tomaron bajo custodia sin que se reportaran incidentes adicionales.

Las autoridades identifican a Vukmer como el principal sospechoso del homicidio de Paula Floyd, un caso que generó una intensa búsqueda en distintos estados durante los últimos días. Tras la detención, los investigadores iniciaron los procedimientos legales correspondientes mientras preparan su traslado a Carolina del Norte.

Según informó la Oficina del Sheriff de Orange County, el acusado decidió no responder preguntas durante las primeras diligencias. Vukmer solicitó la presencia de un abogado y mantuvo silencio frente a los investigadores. Actualmente permanece bajo custodia mientras espera el proceso de extradición hacia Carolina del Norte, trámite judicial que podría extenderse durante varias semanas.

Las autoridades también aseguraron el vehículo que utilizó el sospechoso antes de su arresto. Los agentes remolcarán el camión hacia el lote de vehículos incautados del Condado de Orange, donde los especialistas realizarán análisis forenses y otros procedimientos vinculados con la investigación.

El sheriff de Orange County, Charles Blackwood, reiteró su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima. “Ofrezco mi más sentido pésame a la familia y amigos de la señora Floyd”, expresó. Blackwood también destacó el trabajo de los equipos que participaron en la localización del sospechoso.

El funcionario subrayó la importancia de la cooperación entre distintas agencias policiales. “Me siento orgulloso del trabajo que realizaron nuestros investigadores hoy. Nuestro acuerdo de fuerza especial con nuestros socios federales volvió a actuar como un multiplicador de capacidades, lo que nos permitió detener rápidamente al sospechoso”, afirmó.

Blackwood reconoció el impacto que el crimen provocó en la comunidad y en el entorno cercano de la víctima. Según explicó, los familiares y amigos de Paula Floyd enfrentan un momento profundamente doloroso tras los hechos ocurridos.

Las autoridades esperan que la captura del presunto agresor aporte cierta tranquilidad a los allegados de la víctima. El sheriff reiteró que los investigadores continúan con el proceso judicial y con la recolección de pruebas para fortalecer el caso mientras avanzan los trámites que permitirán presentar al sospechoso ante la justicia de Carolina del Norte.

