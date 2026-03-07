Arrestan a hombre por espionaje y explotación sexual de un menor

Guilford, NC.- La Oficina del Sheriff de Guilford County anunció el arresto de un hombre acusado de varios delitos graves vinculados con espionaje ilegal y explotación sexual de un menor, tras una investigación iniciada por la unidad especializada en crímenes contra niños.

El sheriff Danny H. Rogers informó que las órdenes de arresto se emitieron recientemente, luego que los detectives de la Unidad de Investigación de Delitos Graves, perteneciente a la división de crímenes infantiles de la Oficina del Sheriff del Guilford County, comenzaron las averiguaciones después de que agentes de patrulla recibieran un reporte relacionado con un posible caso de explotación sexual infantil y espionaje clandestino.

Durante las primeras diligencias, los investigadores identificaron como sospechoso a Mark Steven Tallant Sr., de 51 años de edad. Los detectives recopilaron información que indicaba que el individuo poseía material audiovisual con contenido de abuso sexual infantil, conocido por sus siglas en inglés como CSAM. El equipo investigador revisó evidencias digitales y reunió elementos que respaldaron las acusaciones iniciales.

Los detectives profundizaron el proceso investigativo en los días siguientes y consolidaron pruebas suficientes para solicitar órdenes judiciales. Como resultado, el 5 de marzo de 2026 las autoridades emitieron las órdenes de arresto contra Tallant.

Las autoridades arrestaron al sospechoso ese mismo día y formalizaron varios cargos en su contra. La fiscalía lo acusa de tres cargos por delito grave de espionaje clandestino y un cargo por explotación sexual de un menor en segundo grado.

Tras su detención, las autoridades trasladaron a Tallant al Centro de Detención de Guilford County, ubicado en la ciudad de Greensboro. El tribunal fijó una fianza garantizada de 100.000 dólares mientras continúa el proceso judicial.

Los detectives también identificaron a múltiples víctimas relacionadas con el caso, entre ellas al menos un menor de edad. Los investigadores continúan el análisis de pruebas y la recopilación de información para determinar el alcance total de los hechos.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y no divulgarán detalles adicionales en esta etapa para proteger la integridad del proceso y la identidad de las víctimas.

La Oficina del Sheriff solicitó la colaboración del público para avanzar en el caso. Cualquier persona que posea información relevante puede comunicarse directamente con el detective Z. Cabral al número 336-641-5773. También pueden aportar datos de forma anónima a través de Guilford County Crime Stoppers llamando al 336-373-1000.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los menores y con la persecución de delitos relacionados con la explotación infantil.

