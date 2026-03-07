Raleigh, NC.- Durante la reunión del Comité Asesor del Gobernador para la Recuperación del Oeste de Carolina del Norte, celebrada en Marion, el gobernador Josh Stein anunció a los beneficiarios de más de $24 millones en subvenciones para mitigación del Fondo de Ayuda y Mitigación ante Desastres, así como $16 millones en subvenciones para organizaciones voluntarias que participan en la reconstrucción de viviendas.

Estas subvenciones apoyan la mitigación de inundaciones, la resiliencia de la infraestructura de transporte ante desastres naturales y la asistencia de ingeniería para que los gobiernos locales identifiquen y diseñen proyectos listos para su implementación. Las subvenciones para Organizaciones Voluntarias Activas en la Reconstrucción financian a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los sobrevivientes de desastres y a las comunidades a reconstruir sus viviendas.

“El oeste de Carolina del Norte se está recuperando con fuerza del huracán Helene, y hemos aprendido que será necesario que todos los niveles de gobierno trabajen junto con nuestros socios privados y sin fines de lucro para la recuperación y la preparación ante el próximo desastre natural”, declaró el gobernador Josh Stein. “Estas subvenciones contribuirán a los esfuerzos de recuperación a largo plazo y ayudarán a las comunidades a resistir futuras tormentas”.

Además las subvenciones aprobadas se destinarán a mejoras en la infraestructura de tratamiento de aguas residuales y agua, mitigación de inundaciones, reubicación de infraestructura crítica para reducir el riesgo de inundaciones, diseño e ingeniería para proyectos de transporte, alertas y comunicaciones comunitarias, restauración de presas de alto riesgo e inundadores que permitan monitorear el nivel del agua, entre otros proyectos. Los líderes locales de la Alianza para la Recuperación y Resiliencia del Oeste de Carolina del Norte de la Coalición Americana contra las Inundaciones identificaron la necesidad de financiamiento para apoyar este tipo de proyectos en las primeras etapas de la recuperación. Las Organizaciones Voluntarias Activas en Reconstrucciones recibirán fondos para apoyar el apoyo continuo a la vivienda de los sobrevivientes del desastre y para contribuir al desarrollo de la resiliencia comunitaria.

“El Departamento de Gestión de Emergencias de Carolina del Norte se complace en ver cómo se materializan estas oportunidades de financiamiento, ya que aumentarán la resiliencia ante los impactos de futuras tormentas en nuestro estado”, declaró Will Ray, director del Departamento de Gestión de Emergencias de Carolina del Norte. “Estos proyectos demuestran una vez más el esfuerzo de toda la comunidad que se está realizando para ayudar a las comunidades a mitigar los riesgos y los impactos de futuros eventos y a reconstruir con mayor solidez”.

Destinatarios de las subvenciones del Fondo de Mitigación y Socorro en Casos de Desastre de 2025

Ciudad de Conover – Arquitectura e ingeniería para la mejora de la estación de bombeo de afluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales del noreste ($542.000)

Ciudad de Fayetteville – Mitigación de inundaciones en Locks Creek Road y alcantarillas ($999.135)

Ciudad de Greenville – Mitigación de inundaciones en Greenbriar ($1.900.000)

Ciudad de Hendersonville – Mejora de aguas pluviales de Wash Creek ($2.000.000)

Ciudad de Marion – Reemplazo del puente de la estación elevadora de Clinchfield ($1.436.000)

Departamento de Bomberos Voluntarios de Clyde: Desarrollo de terrenos y terrenos para reubicación ($1.000.000)

Banda Oriental de Indios Cherokee: Ampliación del Sistema de Alerta de Inundaciones (600.000 dólares)

Hábitat del Condado Henderson – Mitigación del Reemplazo de la Alcantarilla de Shuey Knolls ($75.000)

Lago Junaluska – Sistema de recolección de escombros (barrera de protección de presas) (150.000 dólares)

Lago Logan – Reubicación y desarrollo del sitio del Departamento de Bomberos Voluntarios de Cecil ($650.000)

Condado McDowell – Iniciativa para el control de inundaciones en arroyos ($132.500)

Condado Mitchell – Reemplazo de instalaciones de la Autoridad de Transporte ($800.000)

Condado Polk – Arquitectura e ingeniería de medidores de inundaciones ($94.750)

Ciudad de Banner Elk – Departamento de Policía: Mitigación de inundaciones y reubicación ($2.000.000)

Municipio de Black Mountain – Mitigación de inundaciones en Flat Creek ($1.938.000)

Ciudad de Boonville – Resiliencia de la planta de tratamiento de aguas residuales y drenaje de Tanyard Creek ($890.240)

Ciudad de Clyde – Infraestructura de aguas residuales ($2.000.000)

Ciudad de Hot Springs: Diseño del puente Spring Creek y estabilización de la ribera del arroyo ($1.182.500)

Ciudad de Lake Lure – Evaluación del impacto de la falla de la presa ($194.200)

Ciudad de Leland – Mejora de la alcantarilla de Low Country Boulevard ($400.000)

Ciudad de Matthews – Restauración de la arquitectura e ingeniería de dos presas de alto riesgo ($466.000)

Ciudad de Riverbend: Reemplazo de pozo de agua ($1.610.000)

Ciudad de Tryon: Reemplazo del alcantarillado de Jervey Street ($239.800) y reemplazo de la tubería principal de agua de Sour Ridge y la autopista 176 ($953.805)

Condado de Yancey – Proyecto de Resiliencia en las Comunicaciones de Emergencia ($1.865.274)

