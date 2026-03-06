Trump vaticina caída del régimen de Cuba y delega negociaciones a Marco Rubio

Washington El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno de Cuba está próximo a colapsar.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista publicada en diversos medios de comunicación. en la que aseguró que la isla caribeña será el siguiente objetivo tras la actual campaña militar en Irán.

De la misma manera, el primer mandatario señaló que, después de cinco décadas de observación, considera que el sistema comunista está listo para una transformación definitiva.

En este sentido, afirmó la caída de la administración de La Habana representaría el cierre ideal de un ciclo de política exterior que inició con la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Marco Rubio encargado de las conversaciones

Por otro lado, reveló que las autoridades cubanas tienen un alto interés en establecer un acuerdo con Washington, describiendo la situación de la isla como un estado de «desesperación» por negociar de manera inmediata.

Detalló que liderar este proceso, Trump ha encargado las conversaciones a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio.

Asimismo, enfatizó que, aunque la Casa Blanca está concentrada actualmente en el conflicto en el país persa, es solo cuestión de tiempo para que el foco diplomático y estratégico se traslade por completo hacia el Caribe.

Por último, Trump resaltó la «maravillosa» colaboración que mantiene con el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Decly Rodríguez, con quien recientemente se anunció el restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas.

