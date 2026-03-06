Iredell, NC.- Un operativo policial terminó con el arresto de un hombre acusado de destruir y robar equipos de aire acondicionado en una iglesia del área de Harmony, en Iredell County. La rápida intervención de un agente de patrulla evitó daños mayores en las instalaciones religiosas.

Alrededor de las 2:42 a. m. del jueves 05 de marzo de 2026, el agente B. Lee realizaba labores de vigilancia rutinaria en la zona de Houstonville Road cuando decidió ingresar al terreno de la Iglesia Bautista Holly Springs para efectuar una inspección de seguridad alrededor del edificio. Este tipo de controles forman parte de las medidas preventivas que aplican las autoridades durante patrullajes nocturnos en áreas comunitarias.

Lee también: Detienen a sospechoso de homicidio en Hickory Grove

Mientras recorría el perímetro de la propiedad, el agente observó un vehículo estacionado junto al edificio y detectó a un hombre ubicado detrás del automóvil. El individuo llevaba mascarilla y guantes, lo que despertó sospechas inmediatas.

Cuando el hombre notó la presencia policial, emprendió una huida a pie en un intento por escapar del lugar. El agente Lee reaccionó de inmediato y comenzó una persecución corta. El oficial logró interceptar y detener al sospechoso sin que se registraran incidentes adicionales durante el procedimiento.

Tras la detención, las autoridades identificaron al individuo como Jonathan Ryan Taylor, residente de la localidad de Olin.

Durante la investigación inicial en la escena, los agentes descubrieron que Taylor se encontraba desmantelando unidades de aire acondicionado pertenecientes a la iglesia con el objetivo de extraer materiales metálicos. Los investigadores constataron que dos equipos ya habían sufrido destrucción total. Además, el sospechoso había logrado acceder a otras dos unidades antes de que el agente interrumpiera la actividad ilícita.

La intervención policial impidió que el sospechoso continuara dañando las instalaciones, lo que evitó pérdidas adicionales para la iglesia.

Lee también: Autoridades buscan a sospechoso por suplantar a un oficial en Asheville

Posteriormente, las autoridades trasladaron a Taylor al Centro de Detención del Condado Iredell. Allí compareció ante el magistrado Hollar, quien evaluó el caso y determinó que existía causa probable para presentar cargos formales.

Las autoridades imputaron a Taylor por hurto grave, daño grave a propiedad inmueble con el objetivo de obtener metales no ferrosos y delito menor por resistencia, obstrucción y demora ante la autoridad.

El magistrado fijó una fianza garantizada de 50.000 dólares mientras continúa el proceso judicial.

Tras el incidente, la Oficina del Sheriff de Iredell County instó a iglesias, comercios y organizaciones locales a revisar sus sistemas de aire acondicionado y cualquier equipo instalado en exteriores. Las autoridades solicitaron a los propietarios que reporten de inmediato cualquier actividad sospechosa o indicio de robo comunicándose con la oficina del sheriff al número 704-878-3100.

Video: Capturan en Texas a sospechoso por homicidio en Charlotte