No Man’s Land, festival en South End el 21 de marzo

unCharlotte, NC.- No Man’s Land es un festival que se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., en la cuadra 1900 de Camden Road en Charlotte, Carolina del Norte.
Lee también: Se anuncian los finalistas del premio Maestro del Año de NC
El festival celebra el Mes de la Historia de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer. Ofrece actividades prácticas, música, regalos, sesiones de fotos y un mercado con más de 80 negocios propiedad de mujeres.
La entrada es gratuita.
Sobre No Mans Land
No Mans Land es más que un festival. Es un movimiento, una declaración.
«Es un recordatorio de que somos fuertes, capaces y merecedores de un espacio donde podamos ser nosotros mismos sin juicios», describen en su página web.
Únase a ellos en Camden Road el 21 de marzo de 2026 de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. para un festival repleto de diversión práctica, conexión más profunda, música audaz y un mercado de más de 100 empresas propiedad de mujeres.
Para celebrar el Mes Internacional de la Mujer, únete a miles de otras mujeres para vivir un día exclusivo.
Lee también: Wegmans retira productos por posible contaminación
Este año, la entrada a Tierra de Nadie es GRATUITA. Si buscas una experiencia más profunda, estate atento a nuestro paquete VIP.
Más de 80 empresas propiedad de mujeres
También puede apoyar a las empresas propiedad de mujeres de toda la región. Descubrir su nueva marca favorita o reconectar con una empresaria que haya visto en un mercado anterior en la ciudad.
Finalmente puede obtener más información en su página web.