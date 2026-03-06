No Man’s Land, festival en South End el 21 de marzo

«Es un recordatorio de que somos fuertes, capaces y merecedores de un espacio donde podamos ser nosotros mismos sin juicios», describen en su página web.

Únase a ellos en Camden Road el 21 de marzo de 2026 de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. para un festival repleto de diversión práctica, conexión más profunda, música audaz y un mercado de más de 100 empresas propiedad de mujeres.

Para celebrar el Mes Internacional de la Mujer, únete a miles de otras mujeres para vivir un día exclusivo.

Este año, la entrada a Tierra de Nadie es GRATUITA. Si buscas una experiencia más profunda, estate atento a nuestro paquete VIP.

Más de 80 empresas propiedad de mujeres

También puede apoyar a las empresas propiedad de mujeres de toda la región. Descubrir su nueva marca favorita o reconectar con una empresaria que haya visto en un mercado anterior en la ciudad.

Finalmente puede obtener más información en su página web.

