Misión de EE.UU. en Ecuador emite alerta de seguridad por operativos

Quito.- La Misión de los Estados Unidos en Ecuador emitió un mensaje de seguridad el 5 de marzo de 2026, tras el anuncio de operativos conjuntos entre ambos países destinados a desarticular organizaciones terroristas extranjeras.

Aunque la Embajada aclaró que no dispone de información sobre amenazas específicas o creíbles contra ciudadanos o intereses estadounidenses, instó a la comunidad norteamericana a mantener una precaución elevada debido a los riesgos generales de delincuencia, disturbios y secuestro en el país.

El anuncio publicado en las redes sociales se produce en el marco de la segunda fase del plan de seguridad del presidente Daniel Noboa, que incluye la implementación de un nuevo toque de queda en provincias clave.

Sharing a message sent to registered American citizens in Ecuador via the Smart Traveler Enrollment Program (STEP): Security Alert Message – U.S. Embassy Quito, Ecuador (March 5, 2026) Stay updated by enrolling in STEP: https://t.co/l62jcifqDJ pic.twitter.com/JFHYIxhLzD — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) March 6, 2026

La restricción será a partir del 15 de marzo

En el comunicado detallaron que según la disposición oficial, la restricción de movilidad estará vigente del 15 al 30 de marzo de 2026, en un horario de 23:00 a 05:00. Las provincias afectadas por esta medida son Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro; se ha confirmado que los viajeros con pases de abordar válidos desde o hacia aeropuertos estarán exentos de esta restricción.

En este sentido, la Embajada de los EE.UU. en Quito y el Consulado General en Guayaquil han recomendado a los ciudadanos estadounidenses monitorear de cerca los canales oficiales del Gobierno de Ecuador, incluyendo la Secretaría General de Comunicación y el Ministerio del Interior.

Asimismo, aconsejaron evitar las zonas con actividad de las fuerzas del orden y estar preparados para una presencia militar y policial intensificada en las provincias bajo toque de queda, donde se realizarán patrullajes y controles de identificación frecuentes.

Por último, las autoridades estadounidenses instan a sus ciudadanos a inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real. Para asistencia de emergencia, la misión recordó que los ciudadanos deben contactar al 911 o comunicarse directamente con la Embajada en Quito al +(593)(2) 398-5000 o con el Consulado en Guayaquil al +(593)(4) 371-7000.

