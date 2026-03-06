Kristi Noem designada Enviada Especial tras gestión histórica en el DHS

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump designó a Kristi Noem como Enviada Especial para el «Escudo de las Américas» en el Hemisferio Occidental, tras su exitosa gestión al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Así lo anunció el DHS en un comunicado, en el que indicó que durante su mandato, Noem logró cifras históricas en el control migratorio, entregando lo que la administración califica como la frontera más segura en la historia de la nación.

Destacaron que en su nuevo rol, trabajará junto a los secretarios Rubio y Hegseth para desmantelar las estructuras de los cárteles transnacionales.

Logró la recuperación de miles de niños no acompañados

Por otro lado, resaltaron que bajo el liderazgo de Noem, el DHS registró los totales de cruces fronterizos más bajos en la historia de la agencia, logrando una reducción del 95% en los encuentros diarios de la Patrulla Fronteriza en comparación con la gestión anterior.

Ver más: Trump nombra a Markwayne Mullin como jefe de Seguridad Nacional

Acotaron que la implementación de políticas de detención y el fin de la práctica de «captura y liberación» permitieron que, durante los últimos diez meses, no se liberara a ningún extranjero ilegal en territorio estadounidense. Estas medidas han sido fundamentales para restablecer el estado de derecho en la zona limítrofe.

En términos de seguridad pública, destacaron que la gestión saliente de Noem reportó la deportación de más de 3 millones de extranjeros ilegales, incluyendo a miles de miembros de pandillas peligrosas como el Tren de Aragua y la MS-13.

Además, indicaron que se destacó la recuperación de 145.000 niños no acompañados que habían sido extraviados por la administración previa. La lucha contra el narcotráfico también alcanzó hitos importantes con la incautación de más de 617.000 libras de drogas, incluyendo fentanilo y metanfetaminas, en un solo año.

Por último, Noem agradeció la confianza del presidente y reafirmó que el Hemisferio Occidental es crítico para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aseguró que en su nueva posición utilizará toda la experiencia adquirida en el DHS para fortalecer las asociaciones regionales y combatir las amenazas que afectan a las familias estadounidenses.

Thank you @POTUS Trump for appointing me as the Special Envoy for the Shield of the Americas. @SecRubio and @SecWar are incredible leaders and I look forward to working with them closely to dismantle cartels that have poured drugs into our nation and killed our children and… — Kristi Noem (@KristiNoem) March 5, 2026

Video: Don Medardo y sus Players esta noche en Charlotte