Kannapolis, NC.- La Ciudad de Kannapolis acepta solicitudes de organizaciones sin fines de lucro con programas que calificarían para la Subvención Global para el Desarrollo Comunitario 2025-2026. Los fondos se destinan a actividades que benefician a los residentes de la ciudad con ingresos bajos y moderados.
La fecha límite para presentar solicitudes es el 31 de marzo de 2025 a las 5:00 p.m.
Lee también: Voraz incendio arrasa vivienda y vehículos en Kannapolis
Las actividades elegibles incluyen:
- Servicios de empleo (por ejemplo, capacitación laboral)
- Prevención del delito y seguridad pública
- Cuidado de niños
- Servicios de salud
- Servicios de abuso de sustancias (por ejemplo, asesoramiento y tratamiento)
- Asesoramiento sobre vivienda justa
- Programas educativos
- Conservación de energía
- Servicios para personas mayores
- Servicios para personas sin hogar
- Servicios de bienestar (excluidos los pagos de ingresos)
- Asistencia para el pago inicial de la compra de vivienda
- Servicios recreativos
Las solicitudes serán revisadas por la Comisión de Mejoras Comunitarias y el personal municipal. Este año, la asignación total de la subvención se estima en $50.000. Se otorgarán múltiples subvenciones pequeñas de hasta $5.000 para apoyar las operaciones de los programas existentes. Se otorgarán una o dos subvenciones mayores de $15.000 para nuevos programas o agencias. Se pueden solicitar ambos tipos de subvenciones, pero solo se otorgará una.
Lee también: Avanza el deshielo en Kannapolis mientras continúan las labores de limpieza vial
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sherry Gordon, Administradora del Programa de Desarrollo Comunitario de la Ciudad, a sgordon@kannapolisnc.gov o al 704-920-4332. Las solicitudes se pueden descargar en www.kannapolisnc.gov/Government-Departments/Community-Development . Envíe sus solicitudes por correo electrónico a Jenna Logan a jlogan@kannapolisnc.gov .