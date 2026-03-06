Kannapolis, NC.- La Ciudad de Kannapolis acepta solicitudes de organizaciones sin fines de lucro con programas que calificarían para la Subvención Global para el Desarrollo Comunitario 2025-2026. Los fondos se destinan a actividades que benefician a los residentes de la ciudad con ingresos bajos y moderados.

La fecha límite para presentar solicitudes es el 31 de marzo de 2025 a las 5:00 p.m.

Las actividades elegibles incluyen:

Servicios de empleo (por ejemplo, capacitación laboral)

Prevención del delito y seguridad pública

Cuidado de niños

Servicios de salud

Servicios de abuso de sustancias (por ejemplo, asesoramiento y tratamiento)

Asesoramiento sobre vivienda justa

Programas educativos

Conservación de energía

Servicios para personas mayores

Servicios para personas sin hogar

Servicios de bienestar (excluidos los pagos de ingresos)

Asistencia para el pago inicial de la compra de vivienda

Servicios recreativos

Las solicitudes serán revisadas por la Comisión de Mejoras Comunitarias y el personal municipal. Este año, la asignación total de la subvención se estima en $50.000. Se otorgarán múltiples subvenciones pequeñas de hasta $5.000 para apoyar las operaciones de los programas existentes. Se otorgarán una o dos subvenciones mayores de $15.000 para nuevos programas o agencias. Se pueden solicitar ambos tipos de subvenciones, pero solo se otorgará una.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sherry Gordon, Administradora del Programa de Desarrollo Comunitario de la Ciudad, a sgordon@kannapolisnc.gov o al 704-920-4332. Las solicitudes se pueden descargar en www.kannapolisnc.gov/Government-Departments/Community-Development . Envíe sus solicitudes por correo electrónico a Jenna Logan a jlogan@kannapolisnc.gov .

