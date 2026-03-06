Inter Miami celebró el triunfo de la MLS Cup en la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el jueves 5 de marzo en la Casa Blanca al Inter Miami CF, actuales campeones de la MLS Cup 2025.

El evento, celebrado en el Salón Este, marcó la primera visita de Lionel Messi a la residencia presidencial, tras haber declinado una invitación previa en 2025 por conflictos de agenda.

Durante el acto, el primer mandatario destacó la capacidad ganadora del astro argentino, señalando que «Leo llegó y ganó, algo extremadamente difícil de hacer y con una presión que pocos podrían soportar».

.@POTUS arrives to welcome Major League Soccer champions @InterMiamiCF to the White House — alongside team owner Jorge Mas and league MVP Lionel Messi ⚽️🏆 pic.twitter.com/ion915szlu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

El presidente Trump no escatimó en elogios para el capitán del Inter Miami, comparando incluso su impacto con leyendas históricas. «He visto jugar a Pelé, y quizás tú seas mejor que él», afirmó el mandatario ante el aplauso de los asistentes.

"These players went toe to toe with some of the best teams anywhere in the world," says @POTUS of @InterMiamiCF. "You sealed a truly historic Inter Miami victory, becoming the first club from North America ever to beat a European club in official competition." https://t.co/p5lLzszx0H pic.twitter.com/AxGJmQfe0F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

Al mismo tiempo, subrayó que era un privilegio decir lo que ningún otro presidente estadounidense había podido decir antes. «Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi».

CHAMPIONS. POTUS x MESSI 👑 pic.twitter.com/vkGlCoSdXj — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

De la misma manera, Trump también bromeó sobre la elección de Miami como destino para el astro, preguntándole si solía visitar sus campos de golf en Doral.

Entregaron reconocimiento a Trump

Por otro lado, a través de las redes sociales se conoció que la delegación del Inter Miami, encabezada por el copropietario Jorge Mas y el técnico Javier Mascherano, hizo entrega al presidente de varios obsequios significativos, entre ellos un balón de fútbol rosa decorado con joyas y la camiseta número 47 del equipo, en honor a su cargo como el 47º presidente de la nación.

.@InterMiamiCF owner Jorge Mas and Lionel Messi present @POTUS with gifts, including a 47 jersey, a watch, and a custom bedazzled soccer ball. ⚽️ pic.twitter.com/3UNCx2Oka4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

Al respecto, Jorge Mas destacó que el éxito del equipo no solo se debe al talento individual, sino a una cultura de trabajo y sacrificio que ha cambiado el fútbol en los Estados Unidos para siempre.

Es de mencionar, que el presidente de EE.UU. aprovechó el podio para ofrecer breves actualizaciones sobre conflictos en el Medio Oriente y la situación política en Venezuela y Cuba antes de centrarse en los méritos deportivos del club.

