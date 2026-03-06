Hornets aplastan a los Celtics con exhibición ofensiva

Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets firmaron una de sus actuaciones más contundentes de la temporada tras derrotar con autoridad 118-89 a los Boston Celtics en condición de visitantes en el partido del jueves 5 de marzo de 2026. El conjunto de Charlotte controló el ritmo del partido desde el inicio y sostuvo su dominio durante los cuatro cuartos gracias a un ataque equilibrado y una defensa que limitó seriamente la producción ofensiva del rival.

brandon miller appreciation post pic.twitter.com/mhE5503w3H — Charlotte Hornets (@hornets) March 6, 2026

La ofensiva de los Hornets mostró precisión desde la larga distancia y una destacada circulación del balón. El equipo encestó 19 triples a lo largo del encuentro y registró 26 asistencias, cifras que reflejan el nivel de coordinación y fluidez en el juego colectivo.

Kon Knueppel encabezó la ofensiva con 20 puntos y cuatro lanzamientos de tres convertidos. Su efectividad desde el perímetro generó espacios y permitió que Charlotte ampliara la diferencia en varios tramos del partido.

Lee también: Hornets se apoya en la defensa y los rebotes para vencer a Portland

LaMelo Ball aportó una actuación completa con 18 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias. El base dirigió el ritmo del equipo con criterio y mantuvo la presión ofensiva durante los momentos clave del encuentro.

Brandon Miller también destacó en el marcador con 18 puntos y cinco rebotes. Su aporte ofensivo contribuyó a mantener el equilibrio en el ataque de los Hornets, que distribuyeron la responsabilidad anotadora entre varios jugadores.

Moussa Diabate protagonizó otra actuación sólida en ambos costados de la cancha. El jugador registró nueve puntos, nueve rebotes y seis asistencias, cifras que evidencian su impacto en la generación de juego y en el control del rebote.

Desde la banca, Coby White brindó un impulso ofensivo importante. El escolta sumó 17 puntos y seis asistencias, lo que permitió que Charlotte mantuviera intensidad ofensiva incluso durante las rotaciones del plantel.

La defensa también jugó un papel determinante en el resultado final. Los Hornets presionaron constantemente a los Celtics y redujeron sus opciones ofensivas, lo que provocó pérdidas de balón y tiros forzados en varios momentos del partido.

Lee también: Detalles del Summer Camps 2026 organizado por los Hornets

Con este triunfo, la alineación titular de Charlotte alcanzó un impresionante récord de 20 victorias y solo dos derrotas cuando comparte la cancha. Este registro posiciona al quinteto inicial de los Hornets como una de las unidades más dominantes de la NBA en la actualidad.

El resultado refuerza el momento positivo del equipo y consolida la confianza dentro del plantel mientras avanza la temporada. Charlotte envió un mensaje claro al resto de la liga con una actuación colectiva que combinó eficiencia ofensiva, disciplina defensiva y una notable capacidad para controlar el ritmo del juego.

Con información de Hornets

Video: Charlotte Hornets consiguen segunda victoria consecutiva