HHS y facultades de medicina pactan formación obligatoria en nutrición

Washington.- En una iniciativa histórica para transformar el sistema de salud, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Educación anunciaron un acuerdo con 53 de las facultades de medicina más prestigiosas de los Estados Unidos.

En un comunicado, explicaron que a partir del otoño de 2026, estas instituciones exigirán que todos sus estudiantes completen al menos 40 horas de educación nutricional obligatoria.

Asimismo, destacaron que el objetivo es dotar a los futuros doctores de las herramientas necesarias para abordar las causas raíz de las enfermedades crónicas en el país.

Al respecto, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo que las enfermedades crónicas están llevando al sistema de salud a la bancarrota y que la mala nutrición es el eje central de esta crisis.

Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon, subrayó que este cambio curricular es un paso esencial para «hacer a América saludable otra vez».

Ver más: Lanzan ofensiva contra empresas de telemedicina en EE.UU.

Buscan asegurar el futuro de los profesionales

En este sentido, señalaron que el acuerdo cuenta con el respaldo de las principales asociaciones médicas del país, quienes reconocen que la nutrición debe ser fundacional en la práctica clínica.

De la misma manera, señalaron que esta reforma busca revertir un déficit educativo alarmante, ya que estudios recientes indicaban que los estudiantes de medicina solo recibían un promedio de 1.2 horas de formación nutricional al año.

Además, explicaron que tres cuartas partes de las facultades no requerían cursos específicos sobre esta materia. Para facilitar esta transición, el HHS destinará 5 millones de dólares a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para que las instituciones desarrollen planes de estudio basados en evidencia científica.

Por último, la administración anunció que los oficiales del Servicio de Salud Pública también deberán completar horas de educación continúa enfocadas en nutrición como parte de su desarrollo profesional. Con esta medida, el gobierno busca asegurar que tanto los profesionales actuales como los futuros estén preparados para promover comunidades más saludables.

Video: Del quirófano al top 5: Javier Muñoz y su lucha contra la enfermedad de Crohn