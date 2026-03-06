EE.UU. y Venezuela acuerdan el restablecimiento de relaciones diplomáticas

Caracas.- Las autoridades interinas de Venezuela, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, han anunciado la decisión de restablecer formalmente sus relaciones diplomáticas y consulares.

Este acuerdo es el resultado de conversaciones diplomáticas previas y marca el inicio de una nueva fase de diálogo constructivo orientada a la estabilidad regional.

El Gobierno interino de Venezuela, destacó que este paso representa una voluntad de avanzar basándose en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre los pueblos.

#Communiqué The Bolivarian Republic of Venezuela announces that, following diplomatic talks with the authorities of the United States of America, both governments have decided to reestablish diplomatic and consular relations. pic.twitter.com/m65mgLPXEV — Yvan Gil (@yvangil) March 6, 2026

El comunicado venezolano expresa la confianza de que este proceso fortalecerá el entendimiento y abrirá oportunidades para una relación positivamente beneficiosa que derive en el bienestar social y económico de su población.

Asimismo, vincula este avance con el diálogo interno que mantienen los venezolanos para fortalecer la coexistencia y la paz nacional.

Ver más: FANB exige liberación de Nicolás Maduro a dos meses de su detención

EE.UU. destaca los esfuerzos para promover la economía de Venezuela

Por su parte, la representación de los Estados Unidos destacó que el restablecimiento de los servicios consulares facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política dentro de Venezuela.

En el comunicado estadounidense se centró en apoyar un proceso gradual que cree las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente, reafirmando su compromiso con el pueblo venezolano y la prosperidad de la región.

Por último, ambas partes coinciden en que este nuevo capítulo debe conducir a una convivencia nacional fortalecida y a una estabilidad duradera que beneficie a la comunidad internacional.

Video: A dos meses de la captura de Maduro: venezolanos en Charlotte se pronuncian