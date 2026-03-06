EE.UU. sigue repatriando a ciudadanos desde el Medio Oriente

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó el viernes 6 de marzo que, desde el 28 de febrero de 2026, aproximadamente 24.000 ciudadanos estadounidenses han regresado de manera segura al país procedentes del Medio Oriente.

En un comunicado detallaron que esta cifra refleja un esfuerzo masivo de coordinación que no incluye a los ciudadanos que han decidido reubicarse en otros países o que se encuentran actualmente en tránsito hacia territorio norteamericano.

De la misma manera, enfatizaron que las autoridades destacaron que la prioridad absoluta es garantizar la integridad de sus nacionales ante la volatilidad de la región.

Por otro lado, explicaron que a través de una fuerza de tarea operativa las 24 horas del día, el Gobierno ha brindado asistencia directa a cerca de 13.000 estadounidenses en el extranjero, ofreciendo desde guías de seguridad hasta logística de transporte.



Ofrecen diversas opciones para los estadounidenses

Al respecto, el portavoz Dylan Johnson señaló que el Departamento de Estado está incrementando las opciones de aviación chárter y transporte terrestre para cualquier ciudadano que desee partir.

The U.S. Department of State charter flights have brought hundreds of Americans home and we are continuing to surge aviation and ground transport options for any American wishing to depart the Middle East. Grateful to our partners at @CBP for supporting @StateDept operations. pic.twitter.com/QL40LGZc0W — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) March 6, 2026

Acotó que estos operativos se realizan de forma proactiva, contactando directamente a los registrados para ofrecerles salidas seguras conforme las condiciones lo permitan.

Indicaron que a pesar de que la disponibilidad de vuelos comerciales en la mayoría de la región ha mostrado una mejora progresiva, el gobierno mantiene una vigilancia estricta sobre la seguridad en las terminales aéreas.

Recordaron que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita e Israel y que requieran asistencia deben completar de inmediato el Formulario de Admisión en Crisis. Este registro permite que reciban información directa sobre las próximas opciones de transporte organizado por la misión diplomática.

Por último, el Departamento de Estado reafirmó su compromiso de asistir a todo ciudadano que desee abandonar el Medio Oriente sin excepciones. Se ha puesto a disposición una línea de atención telefónica disponible las 24 horas (+1-202-501-4444) para gestionar emergencias y coordinar evacuaciones de última hora. La administración subrayó que los vuelos adicionales continuarán programándose en los próximos días, siempre que las condiciones de seguridad en el terreno lo autoricen.

