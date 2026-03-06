Modified date:

Clínica gratuita de softbol para niñas el 7 de marzo

DEPORTES
11
Clínica gratuita de softbol para niñas el 7 de marzo
Cortesía: https://knotholecarolinas.org/
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La Fundación Knothole organizará una clínica de softbol gratuita para niñas el sábado 7 de marzo de 2026, de 12:00 p.m. a 1:00 p. m. Las niñas de 6 a 12 años son bienvenidas.

Cortesía: Fundación Knothole

Este es un día de juego dedicado a la historia del impacto de las mujeres en el mundo.

Por favor regístrese aquí. El cupo es limitado.

Lee también: Clínica gratuita de vacunación contra la rabia y microchip gratuito

Esta clínica gratuita conecta los fundamentos del softbol con las historias de mujeres que han dado forma y continúan dando forma a las comunidades e industrias.

Los participantes rotarán por estaciones que conectan las habilidades físicas con las contribuciones históricas:

  • Persistencia y empuje: Ejercicios inspirados en mujeres en el atletismo y la exploración que superaron los límites de lo posible.
  • Innovación y Estrategia: Actividades que reflejan el trabajo de las mujeres en la ciencia y la tecnología que cambiaron la forma en que entendemos el mundo.
  • Voz y comunidad: juegos en equipo centrados en el impacto de las mujeres en los derechos civiles y el liderazgo social que trabajaron para unir a las personas.

Se lleva a cabo en The Stick Williams Dream Fields, 7531 Tuckaseegee Road, Charlotte, Carolina del Norte.

Lee también: Clínica gratuita de vacunación contra la rabia

La Fundación Knothole está comprometida a aumentar el acceso y las oportunidades para los jóvenes desfavorecidos a través de la participación en equipo y el desarrollo de habilidades, tanto dentro como fuera del campo.

Video: La población femenina peruana se traduce en mas 18 millones de mujeres

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte