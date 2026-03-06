Clínica gratuita de softbol para niñas el 7 de marzo

Charlotte, NC.- La Fundación Knothole organizará una clínica de softbol gratuita para niñas el sábado 7 de marzo de 2026, de 12:00 p.m. a 1:00 p. m. Las niñas de 6 a 12 años son bienvenidas.

Este es un día de juego dedicado a la historia del impacto de las mujeres en el mundo.

Por favor regístrese aquí. El cupo es limitado.

Esta clínica gratuita conecta los fundamentos del softbol con las historias de mujeres que han dado forma y continúan dando forma a las comunidades e industrias.