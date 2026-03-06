CBP incauta cargamento de cocaína en la frontera de Texas

Laredo.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) adscritos a la Oficina de Operaciones de Campo en el Puerto de Entrada de Laredo lograron interceptar un cargamento de cocaína valorado en más de 1.7 millones de dólares.

En un comunicado, explicaron que el decomiso ocurrió en el Puente Colombia-Solidaridad, cuando un oficial remitió un camión comercial que transportaba un remolque vacío para una inspección secundaria detallada.

Detallaron tras una revisión minuciosa que incluyó el uso de sistemas de inspección no intrusivos y la alerta de un equipo canino, los agentes descubrieron 54 paquetes ocultos en el vehículo.

Asimismo indicaron que el cargamento arrojó un peso total de 129.63 libras de presunta cocaína, con un valor estimado en el mercado de 1.730.836 dólares.

Investigan el origen y el destino del cargamento

Al respecto, Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada de Laredo, destacó que este decomiso refleja la dedicación incansable de los oficiales de primera línea y el uso efectivo de la tecnología para proteger las comunidades.

«Esta es una cantidad significativa de cocaína que no llegará a nuestras calles ni envenenará a nuestras comunidades», afirmó Flores al resaltar el éxito de la misión de seguridad fronteriza.

En el escrito se señaló que el narcótico fue confiscado de inmediato por las autoridades de CBP, mientras que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) han iniciado una investigación profunda sobre el origen y destino del cargamento.

Por último, la oficina del CBP en Laredo instó a la ciudadanía a seguir sus canales oficiales en redes sociales para mantenerse informados sobre noticias de última hora y eventos relevantes en la frontera sur de Texas.

