Campañas para apoyar a familias hispanas afectadas por el cáncer

Charlotte, NC.- Diversas iniciativas solidarias surgieron en las Carolinas durante los últimos meses con el objetivo de apoyar a familias que enfrentan diagnósticos graves de salud. Varias campañas de recaudación de fondos reflejan la capacidad de la comunidad para movilizarse y brindar ayuda cuando una enfermedad altera la vida de una familia. Muchos de estos esfuerzos involucran a miembros de la comunidad hispana que actualmente enfrentan complejos tratamientos médicos.

Uno de los casos que generó mayor atención corresponde a Carlos González, maestro de español de nivel 5K en la Escuela Primaria Pleasant Hill. González recibió recientemente un diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Tras conocer la noticia, el docente pidió a la comunidad educativa de Pleasant Hill sus pensamientos y oraciones mientras inicia el proceso de tratamiento con la esperanza de recuperar su salud.

Lee también: Enero impulsa una campaña nacional para combatir la trata de personas

Al mismo tiempo, miembros de la comunidad organizaron una campaña para ofrecer apoyo financiero a González, su esposa y sus dos hijos pequeños. El objetivo consiste en ayudar a la familia a enfrentar los costos médicos y las dificultades económicas que suelen acompañar este tipo de tratamientos prolongados.

Otro caso que movilizó a numerosas personas corresponde a la familia Arrazolo. Caleb Arrazolo inició una segunda ronda de quimioterapia para combatir el cáncer, proceso que incluye hospitalizaciones prolongadas y períodos de recuperación en casa. La situación cambió drásticamente el 20 de febrero de 2026, cuando Caleb falleció. Tras su partida, los organizadores de la campaña redirigieron los fondos para apoyar a su esposa Nicole y a sus cuatro hijos.

La comunidad reconoce a los Arrazolo como una familia profundamente comprometida con el servicio y la fe. Amigos y vecinos recuerdan su constante disposición para abrir su hogar, organizar encuentros comunitarios, orar por otros y ofrecer palabras de aliento en momentos difíciles.

La tercera campaña solidaria busca ayudar a la familia de Julio García. Los médicos diagnosticaron a García con cáncer colorrectal en etapa cuatro después de una reciente hospitalización. Sus hijos describen a su padre como el pilar emocional y económico del hogar, siempre dispuesto a apoyar a quienes lo rodean.

Lee también: Familias hispanas en las Carolinas unen fuerzas en campañas solidarias

El inicio de tratamientos médicos, consultas especializadas y procedimientos continuos provocó una fuerte presión financiera para la familia. Las facturas médicas, los medicamentos, el transporte hacia los centros de salud y la pérdida de ingresos laborales incrementaron las dificultades económicas.

Las campañas solidarias buscan aliviar esa carga financiera para que las familias puedan concentrarse en la salud, la recuperación y el bienestar de sus seres queridos. Donaciones, mensajes de apoyo y cadenas de oración forman parte de un movimiento comunitario que demuestra cómo la solidaridad puede convertirse en una herramienta fundamental frente a la adversidad.

Video: Lanzan campaña para informar a latinos sobre beneficios de electrificar todo