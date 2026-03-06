New Bern, NC.- Un juez federal condenó a más de 14 años de prisión federal a los participantes en un esquema de fraude a Medicaid por $12.7 millones, que pagó más de $1 millón en sobornos a pacientes drogadictos. El caso también resultó en el cierre permanente del falso centro de abuso de sustancias que perpetró el delito, una multa de $15 millones y la incautación de más de $6 millones en ganancias ilícitas, incluyendo dinero en efectivo, autos y viviendas.

Según documentos judiciales, Keke Komeko Johnson, de 53 años y residente de Goldsboro; Francine Sims Super, de 64 años y residente de Kinston; Brandon Eugene Sims, de 40 años y residente de Manvel, Texas; y Kimberly Mable Sims, de 39 años y residente de Snow Hill; operaban Life Touch, LLC, un supuesto centro de atención para el abuso de sustancias que operaba en Kinston y Goldsboro, y 1st Choice Healthcare Services, una empresa de análisis de orina para drogas. Entre 2018 y 2023, los reclusos Johnson y Super supervisaron pagos de más de un millón de dólares en sobornos ilegales a pacientes de Medicaid de Life Touch, que eran consumidores de drogas.

Cómo operaban

Los sospechosos pagaron estos sobornos para atraer a los pacientes a que se presentaran a costosos servicios de abuso de sustancias y de laboratorio que la reclusa Johnson facturó a Medicaid en nombre de Life Touch y 1st Choice . La reclusa Sims, hija de la reclusa Super, era propietaria de 1st Choice Healthcare y pagó sobornos de Medicaid a los reclusos Super y Johnson por servicios de laboratorio falsos solicitados por Life Touch, LLC. Mientras tanto, el recluso Brandon Sims, propietario de Life Touch y residente en Texas, recibió millones en ganancias ilegales de la operación de Life Touch, pero no declaró ni pagó impuestos sobre ese dinero. El esquema de sobornos con tarjetas de regalo resultó en más de $12.7 millones en facturas falsas al programa Medicaid.

Los reclusos Johnson y Super engañaron a Medicaid de Carolina del Norte en múltiples auditorías. Mintieron y falsificaron documentos repetidamente para que Eastpointe, una organización de atención médica administrada, pareciera que Life Touch nunca pagó sobornos ilegales a los pacientes, cuando en realidad sí lo hizo. Posteriormente, el recluso Johnson volvió a mentir sobre las tarjetas de regalo durante una investigación civil realizada por la División de Investigaciones de Medicaid. En el momento de estas mentiras, el recluso Johnson se desempeñaba como oficial de cumplimiento de Life Touch, y el recluso Super era el gerente de la oficina en Kinston.

Durante la investigación, agentes federales incautaron y decomisaron más de $6 millones en activos, entre ellos efectivo, bienes inmuebles y otros activos. En noviembre de 2023, tras enterarse de la investigación criminal, el recluso Brandon Sims retiró más de $1 millón en efectivo de una cuenta bancaria y lo ocultó en una caja fuerte en su domicilio de Texas. Los agentes ejecutaron una orden de allanamiento y decomisaron $1.3 millones en efectivo, un Rolls Royce Cullinan 2021, un Chevrolet Corvette 2021 y una Chevrolet Silverado 2020. Los agentes incautaron millones más en otros bienes inmuebles.

El fraude sanitario roba a los contribuyentes estadounidenses y traiciona los mismos programas diseñados para proteger a los ciudadanos más vulnerables. En este caso, estos acusados ​​robaron más de 12 millones de dólares directamente a quienes más los necesitan, declaró Reid Davis, agente especial del FBI a cargo de Carolina del Norte. Estos acusados ​​ahora enfrentan más de 170 meses de prisión federal, más de 30 millones de dólares en restitución a Medicaid de Carolina del Norte y una multa de 15 millones de dólares. Este resultado envía un mensaje claro: quienes defraudan a los programas públicos de salud rendirán cuentas.

