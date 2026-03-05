La participación en el voto anticipado aumentó un 25,4% en NC

Charlotte, NC.- La participación en el voto anticipado aumentó un 25,4% en las primarias de 2026 en Carolina del Norte, un dato que marcó el proceso electoral de este año y que evidenció un mayor interés de los ciudadanos en acudir a las urnas antes del día oficial de votación. Según cifras de la Junta Estatal de Elecciones, 701.140 votantes emitieron su voto durante el período anticipado, frente a los 559.095 registrados en las primarias de mitad de período de 2022.

Las autoridades electorales también contabilizaron el voto por correo dentro del balance preliminar. Hasta el lunes previo a la jornada electoral, 714.247 ciudadanos habían votado mediante voto anticipado o en ausencia, lo que representó un aumento del 23% respecto a las 580.566 papeletas registradas en el mismo momento del proceso electoral de 2022. En algunos condados, la participación anticipada incluso superó los niveles registrados durante las primarias de 2024.

El proceso electoral transcurrió sin incidentes relevantes en los 100 condados del estado. Las autoridades no reportaron fallas técnicas, interrupciones significativas ni problemas administrativos durante la jornada. Meses de planificación por parte de las juntas electorales locales y el trabajo de miles de funcionarios permitieron una administración ordenada del proceso.

El director ejecutivo de la Junta Estatal de Elecciones, Sam Hayes, destacó el desempeño del sistema electoral y el trabajo de los equipos responsables de organizar los comicios. Hayes subrayó que la jornada se desarrolló con profesionalismo, eficiencia y sin controversias relacionadas con la administración electoral.

Los resultados preliminares también mostraron un aumento en la participación total. Más de 1,5 millones de votantes participaron en las primarias de 2026, una cifra que superó en aproximadamente un 5% el total registrado en 2022, cuando más de 1,4 millones de ciudadanos acudieron a las urnas.

A pesar de los resultados iniciales, el proceso electoral aún no concluye. Las autoridades continúan con el recuento de papeletas provisionales, votos por correo con documentación pendiente de corrección y sufragios enviados por militares y ciudadanos residentes en el extranjero. Las juntas electorales de los condados evaluarán estas papeletas durante los próximos días antes de incorporarlas al conteo oficial.

El escrutinio final en cada condado se realizará el 13 de marzo en reuniones públicas. Posteriormente, la Junta Estatal certificará los resultados definitivos el 25 de marzo. Durante este período también podrían surgir solicitudes de recuento en contiendas con márgenes muy estrechos.

Las autoridades electorales reiteraron que estos procedimientos forman parte del proceso normal posterior a cada elección y buscan garantizar que cada voto emitido legalmente sea contabilizado con precisión.

