Sydney Studer nombrada para el Equipo del Mes de febrero

Charlotte, NC.- La Gainbridge Super League anunció que la defensora de Carolina Ascent, Sydney Studer, fue nombrada para el Equipo del Mes de febrero.

Este es el tercer honor de Equipo del Mes para Studer esta temporada, habiéndolo logrado en octubre y diciembre.

La ex alumna de Washington State produjo ambos goles de Carolina en el último partido del equipo del mes: Una victoria por 2-0 contra Dallas Trinity FC el 21 de febrero. La defensa central anotó dos tiros de esquina en el partido, cabeceando un doblete.

La titular del equipo ideal de la liga 2024/25 no solo marcó los dos goles del encuentro, sino que también ayudó a Carolina a mantener su portería a cero por cuarta vez en la temporada. Studer lidera al equipo en duelos ganados (111), duelos aéreos (85) y duelos aéreos ganados (62).

