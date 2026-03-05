Monroe, NC.- Un operativo policial en Indian Trail, Carolina del Norte, terminó con la detención de un sospechoso acusado de agredir a un agente y huir de una parada de tránsito. Las autoridades también incautaron marihuana y un arma dentro del vehículo involucrado.

Un integrante de la unidad S.A.F.E. de la Oficina del Sheriff observó un Dodge Charger blanco salir de una estación de servicio a gran velocidad mientras circulaba de forma irregular y sin mantener el control del carril. El agente inició una parada de tránsito tras detectar la conducción peligrosa.

El vehículo tardó en detenerse, lo que generó mayor atención por parte de los oficiales. Una vez que los agentes hicieron contacto con el conductor, identificado como James Hunt III, percibieron signos de posible deterioro en su estado y detectaron un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del automóvil.

Durante el procedimiento, Hunt descendió del vehículo. En ese momento, los agentes observaron una bala cerca de la consola central. El propio conductor informó que llevaba un rifle tipo AR dentro del automóvil, lo que elevó el nivel de alerta durante la intervención.

Mientras los agentes intentaban controlarlo, Hunt atacó físicamente a uno de los agentes, alcanzó el rifle AR y escapó de la escena en el mismo vehículo. La situación activó un operativo de búsqueda en la zona.

Poco después, agentes de la Oficina del Sheriff y del Departamento de Policía de Monroe localizaron el vehículo. Hunt ignoró las órdenes de detenerse y condujo a alta velocidad, lo que provocó una breve persecución. El sospechoso perdió el control del automóvil y terminó estrellándolo.

Tras el impacto, Hunt abandonó el vehículo y escapó a pie mientras cargaba una bolsa. Los agentes lo interceptaron a corta distancia y realizaron el arresto sin nuevos incidentes.

Minutos después del choque, el vehículo comenzó a incendiarse. Los agentes intentaron sofocar el fuego con un extintor de servicio, pero la intensidad de las llamas superó la capacidad del equipo disponible.

La bolsa que Hunt transportaba contenía una cantidad considerable de marihuana, según confirmaron las autoridades.

Los agentes trasladaron al sospechoso al Centro de Detención de Union County. Las autoridades presentaron cargos por conducir bajo incapacidad, huida grave, agresión a un funcionario del gobierno, resistencia, retraso y obstrucción, portar un arma oculta y posesión grave de marihuana. Un funcionario judicial ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

