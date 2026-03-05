Obama denuncia «ataque» a la democracia y pide el voto masivo

Washington.- El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama lanzó una contundente advertencia sobre la salud del sistema democrático estadounidense, afirmando que las «elecciones libres y justas son la piedra angular de nuestra democracia», pero denunció que actualmente se encuentran «bajo ataque».

A través de sus redes sociales el exmandatario señaló directamente a varios estados controlados por republicanos de haber rediseñado los mapas del Congreso para obtener una ventaja desleal en las próximas elecciones de mitad de período.

Free and fair elections are the cornerstone of our democracy. But right now, they’re under attack. Several Republican-controlled states have redrawn their congressional maps to give themselves an unfair advantage in the midterm elections. Now Virginia has a chance to help level… pic.twitter.com/CDgaH5sumc — Barack Obama (@BarackObama) March 5, 2026

Critica la manipulación sistemática

En este sentido, Obama enfatizó que estas maniobras de redistribución de distritos (gerrymandering) rompen el principio de equidad electoral. Ante este panorama, señaló que el estado de Virginia tiene ahora una oportunidad crítica para ayudar a «equilibrar el campo de juego».

A juicio de Obama lo que se está supuestamente registrando es una manipulación sistémica que busca predeterminar los resultados políticos antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Ver más: Voto anticipado en primarias de NC aumentó 25,4%

En este sentido, el expresidente hizo un llamado urgente a la participación en la Mancomunidad de Virginia. Informó que la votación anticipada comienza este 6 de marzo, culminando con el día oficial de las elecciones el próximo 21 de abril.

Por último, Obama fue enfático en su recomendación para este proceso electoral específico, instando a los ciudadanos a participar activamente y emitir un rotundo «Vota SÍ» en las urnas.

Video: Colombianos en las Carolinas se alistan para votar el 8 de marzo