Noboa expulsa a diplomáticos cubanos y exhibe «parrillada de papeles»

Quito.- El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata a todo el cuerpo diplomático de la República de Cuba en Quito.

Así lo anunció la Cancillería ecuatoriana en un comunicado, en el que indicó que se otorgó un plazo perentorio de 48 horas para que el embajador Basilio Gutiérrez y su equipo abandonen el territorio nacional.

De la misma manera, señalaron que esta medida, que se suma al retiro del embajador ecuatoriano en La Habana.

Además, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa utilizó sus redes sociales para publicar un vídeo, en donde se observa a personal de la sede cubana destruyendo documentos en una parrilla sobre la azotea del edificio. Con el irónico mensaje de “parrillada de papeles”.

Además, Noboa cuestionó la legalidad del acto afirmando que «no es nada positivo si andaban quemando toneladas de papel», ironizando además sobre si los documentos eran parte de «la dieta cubana» o si intentaban ocultar actividades de espionaje político y desestabilización.

Cuba califica la acción de “arbitrario”

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó enérgicamente la medida, calificándola como un acto “arbitrario e injustificado” y un «atropello inamistoso sin precedentes».

La Habana defendió el accionar de sus funcionarios, asegurando que siempre han respetado las leyes ecuatorianas sin inmiscuirse en asuntos internos. El gobierno cubano atribuyó la expulsión a «fuertes presiones externas». Señalando una alineación total de la administración de Noboa con la política exterior de Washington, en un contexto de endurecimiento del bloqueo energético contra la isla.

Es de destacar, que a través de varios medios de comunicación se conoció que en los exteriores de la embajada en Quito, se registraron pequeñas manifestaciones ciudadanas y un fuerte despliegue policial.

