Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein proclamó marzo de 2026 como el Mes de los Estudiantes en el Trabajo en Carolina del Norte. A lo largo del mes, empresas de todo el estado capacitarán a unos 25,000 estudiantes de secundaria sobre empleos e industrias en Carolina del Norte.

“Si trabajas duro, tu lugar de origen en Carolina del Norte nunca debería limitar tus posibilidades”, dijo el gobernador Josh Stein. “Todo comienza abriendo puertas de oportunidades para los jóvenes. Durante 16 años, Students@Work ha ayudado a conectar a los estudiantes con oportunidades que les permiten explorar sus pasiones mientras se preparan para el mercado laboral, y me complace celebrar su importante labor”.

Lee también. DHS anuncia el fin del TPS para ciudadanos de Yemen

Durante el mes, las empresas ofrecerán oportunidades virtuales y presenciales de concientización profesional para los estudiantes de secundaria de Carolina del Norte. El Comité Empresarial de Carolina del Norte para la Educación (NCBCE) y el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte son los socios principales del programa Students@Work, que celebra su 16º aniversario.

A través de Students@Work, los estudiantes aprenden sobre carreras profesionales en sectores clave de la industria, como la salud, la hostelería, las finanzas, los oficios especializados, la manufactura, el emprendimiento, la tecnología, el derecho, la biotecnología, la educación, la construcción, la administración pública y más. Los educadores colaborarán con organizaciones como Enbridge Gas, la Cooperativa de Crédito para Empleados del Estado, Caterpillar, la Facultad de Odontología Adams de la UNC y Duke Energy, entre otras.

Tres agencias estatales también participan en el programa: el Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte, el Departamento de Tecnología de la Información de Carolina del Norte y NCBCE, que opera desde la Oficina del Gobernador.

Students@Work opera a través de Navigator, la plataforma de aprendizaje en el trabajo de Carolina del Norte. Navigator es una herramienta en línea gratuita que conecta el aprendizaje presencial con las trayectorias profesionales. Reúne a miembros de los sectores empresarial, educativo y de desarrollo laboral en un espacio donde pueden publicar y buscar oportunidades de aprendizaje en el entorno laboral.

El Comité Empresarial de Carolina del Norte para la Educación (NCBCE) es una organización educativa sin fines de lucro (501-c3) dirigida por empresas y que opera desde la Oficina del Gobernador. Desde 1983, el NCBCE ha servido como enlace clave entre los líderes empresariales de Carolina del Norte y los responsables de la toma de decisiones educativas del estado, contribuyendo a crear vínculos entre el currículo educativo y la preparación laboral general de las personas en todo el estado.

Para obtener más información sobre Students@Work, visite www.ncbce.org.

Video: SIN TRABAJO Y CON DEUDAS A CAUSA DEL COVID 19