EE. UU. revive la Doctrina Monroe y califica a cárteles como terroristas

Miami.- En el marco de la Conferencia Anticarteles de las Américas celebrada en el Comando Sur de los Estados Unidos, altos funcionarios de la administración han anunciado un cambio radical en la estrategia de seguridad regional.

Al respecto, Stephen Miller, asesor gubernamental de Trump, equiparó la amenaza de los grupos criminales transnacionales con organizaciones terroristas de alto perfil, afirmando que los cárteles que operan en este hemisferio son el «ISIS y Al-Qaeda del hemisferio occidental».

Durante su intervención, Miller enfatizó que la justicia penal es insuficiente para abordar el desafío actual, declarando que estas organizaciones solo pueden ser derrotadas mediante el uso del poder militar.

Asimismo, Miller instó a tratar a estas estructuras con la misma «brutalidad y crueldad» con la que se enfrentó al terrorismo global, argumentando que el orden y la prosperidad histórica de Occidente solo se lograron tras siglos de erradicación sistemática de elementos criminales en sus territorios.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reforzó este giro ideológico invocando el resurgimiento de la Doctrina Monroe. Según el Secretario, durante demasiado tiempo las élites de Washington y la política exterior tradicional abandonaron este principio, reduciendo la presencia estadounidense y poniendo en riesgo a sus ciudadanos.

«Los días de traicionar y poner en peligro a nuestros propios ciudadanos han terminado», sentenció, marcando el inicio de una era de mayor intervención y vigilancia en el hemisferio.

Operaciones de repatriación en marcha

Por otro lado, el Departamento de Estado, bajo la dirección del Secretario Rubio, anunció que mantiene un despliegue masivo para la protección de ciudadanos en el extranjero.

Según las últimas cifras oficiales, desde el 28 de febrero, cerca de 20.000 ciudadanos estadounidenses han regresado a salvo desde el Medio Oriente.

De la misma manera, destacaron que la Fuerza de Tarea 24/7 ha brindado asistencia directa a más de 10.000 personas, ofreciendo guías de seguridad y apoyo logístico.

Por último, reiteraron que se ha habilitado un formulario de crisis específico para estadounidenses en Israel, Arabia Saudita, Qatar, EAU, Bahrein y Kuwait para coordinar vuelos chárter y transporte terrestre.

