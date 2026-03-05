Desfile y festival del Día de San Patricio en Charlotte

El desfile y el festival se llevan a cabo:

Desfile: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Festival: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Desfile del Día de San Patricio

El desfile comienza a las 11:00 a. m. Generalmente comienza en Tryon Street y 9th Street y continúa por Tryon Street con gaitas, bandas de música, carrozas y más de 1.000 manifestantes.

En años anteriores, el desfile atrajo a más de 80.000 espectadores.

Festival del Día de San Patricio de Charlotte

El festival, que se llevará a cabo de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., generalmente se extiende por Tryon Street desde 3rd Street hasta Levine Avenue of the Arts, donde un escenario al otro lado de Tryon Street presentará bandas, bailarines irlandeses y más.

El festival también contará con vendedores artesanales, food trucks y actividades para niños.

La entrada al evento es gratuita, pero algunas de las actividades tienen costos asociados.

Festival del Trébol de los Baby Boomers en Kannapolis

Los Kannapolis Cannon Ballers organizarán el Boomer’s Shamrock Festival el sábado 14 de marzo de 2026, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en Atrium Health Ballpark, 1 Cannon Baller Way, Kannapolis, Carolina del Norte.