Charlotte, NC.- Un hombre de Carolina del Sur fue sentenciado a prisión por distribuir cantidades de kilogramos de metanfetamina suministradas por una organización de tráfico de drogas (DTO) con sede en México con vínculos con el cártel de Sinaloa, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Nicolás Yarcil Uribe-Tamayo, de 26 años y residente de Easley, Carolina del Sur, fue condenado a 151 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada. Previamente, el 7 de noviembre de 2024, Uribe-Tamayo se declaró culpable de posesión con intención de distribuir 50 gramos o más de metanfetamina.

Según documentos judiciales e información presentada en la audiencia de sentencia, en 2023, las autoridades se enteraron de que una organización delictiva con sede en México y vínculos con el cártel de Sinaloa enviaba kilogramos de metanfetamina a Carolina del Norte. Durante la investigación, Uribe Tamayo fue identificado como distribuidor local de la organización. Mientras era vigilado por las autoridades, otro miembro de la organización se reunió con Uribe Tamayo y le proporcionó un kilogramo de metanfetamina. Tras completarse la entrega de la droga, las autoridades observaron el vehículo de Uribe Tamayo mientras viajaba a Charlotte.

Uribe Tamayo condujo de forma imprudente y a alta velocidad hasta detenerse en un restaurante local en West Sugar Creek Road. Las autoridades se acercaron a Uribe Tamayo para preguntarle sobre su forma de conducir y detectaron olor a marihuana que emanaba del vehículo. Las autoridades realizaron una inspección del vehículo y encontraron un kilogramo de metanfetamina en el piso del asiento trasero. La policía también encontró un rifle estilo AR-15, un cargador de alta capacidad cargado con 32 rondas de munición y balanzas digitales .

“Cárteles como el de Sinaloa se están infiltrando en nuestras comunidades con drogas, sin mencionar las armas y la violencia”, declaró el fiscal federal Ferguson. “Estamos comprometidos con su eliminación total”.

Según los registros judiciales, durante la investigación, las autoridades descubrieron que Uribe Tamayo había estado involucrado con la OTD durante casi dos años. En múltiples ocasiones, mientras trabajaba con la OTD, Uribe Tamayo recibió grandes cantidades de narcóticos que entregaba a sus clientes.

Uribe-Tamayo permanecerá bajo custodia federal hasta que sea transferido a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones tras la designación de una instalación federal.

Al hacer el anuncio, el Fiscal Federal Ferguson elogió al Departamento de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, la Oficina del Sheriff del Condado Davidson, el Departamento de Policía de Lexington y la Oficina del Sheriff del Condado Rowan por su investigación de este caso.

El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Nick J. Miller, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, procesó el caso.

