Swain, NC.- Las autoridades de Swain County informaron sobre el arresto de tres personas luego de una investigación conjunta relacionada con presuntas agresiones contra un estudiante con discapacidad en la Escuela Primaria East Swain. El sheriff del condado, Brian Kirkland, comunicó los resultados iniciales del proceso investigativo que llevaron adelante detectives de la Oficina del Sheriff junto con agentes especiales de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte.

La investigación comenzó cuando el superintendente de las Escuelas Públicas del condado Swain reportó preocupaciones sobre el trato recibido por un estudiante con discapacidad dentro del centro educativo. Tras recibir la notificación, las autoridades iniciaron un proceso de revisión detallada para esclarecer los hechos.

Los detectives del sheriff y los agentes estatales examinaron testimonios, documentación y otros elementos relacionados con las denuncias. El trabajo coordinado entre ambas instituciones permitió reunir información suficiente para formular cargos contra tres personas vinculadas con la escuela.

Como resultado de la investigación, las autoridades acusaron a Donita Waldroup Guest de varios delitos. La imputación incluye dos cargos de delito grave por agresión contra una persona con discapacidad, un cargo de secuestro en segundo grado y cuatro cargos adicionales por agresión considerada delito menor contra una persona con discapacidad. Las autoridades no establecieron monto de fianza para este caso.

Por su parte, Melody Stroupe Cloer enfrenta un cargo de delito grave por agresión a una persona con discapacidad. El tribunal fijó una fianza de 25.000 dólares para su liberación mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades también acusaron a Kathryn McKenna Shaver de un cargo de delito menor por agresión a una persona con discapacidad. En este caso, el sistema judicial estableció una fianza de 3.000 dólares.

El sheriff Kirkland destacó la colaboración entre la Oficina del Sheriff del condado Swain y la Oficina de Investigación del Estado durante todo el proceso. También resaltó la cooperación brindada por los funcionarios del sistema escolar del condado, quienes facilitaron información y acompañaron el desarrollo de las indagaciones.

Las autoridades reafirmaron su compromiso con la protección de los estudiantes y con la transparencia en el manejo de este tipo de situaciones. El caso continúa bajo investigación y los organismos responsables no divulgarán más detalles por el momento.

Cualquier persona que necesite información adicional puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del condado Swain a través del número telefónico (828) 488-0159.

