OPS advierte sobre efectos adversos de fármacos para perder peso

Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a los países de las Américas debido al incremento de efectos secundarios graves vinculados al uso indebido de medicamentos GLP-1, como la semaglutida y la tirzepatida.

En un comunicado con motivo al Día Mundial de la Obesidad señaló que tras la alerta epidemiológica alertaron que estos fármacos están diseñados para la diabetes tipo 2 y casos específicos de obesidad, su uso masivo y sin supervisión está provocando complicaciones de diversa gravedad en toda la región.

La organización subrayó que el uso de estas terapias debe ser exclusivamente bajo prescripción y dentro de un plan clínico multidisciplinario.

Rechazan su empleo con fines estéticos

De la misma manera, señalaron que el Comité de Expertos de la OMS recientemente recomendó estos productos solo para adultos con diabetes tipo 2 que además presenten obesidad y enfermedades cardiovasculares o renales.

Por otro lado, la OPS fue enfática al señalar que no existe respaldo científico para el uso de estos medicamentos en personas con obesidad que no padezcan diabetes u otras comorbilidades graves, rechazando su empleo con fines meramente estéticos.

El organismo internacional detalló que, además de los síntomas gastrointestinales comunes, se han reportado casos de pancreatitis aguda, obstrucciones intestinales y enfermedades biliares. La creciente demanda ha fomentado la venta de estos fármacos a través de redes sociales e internet, lo que expone a los ciudadanos a productos falsificados o de baja calidad.

Asimismo, advirtieron que estos artículos ilegales suelen contener dosis incorrectas o ingredientes no declarados, lo que dispara el riesgo de fracaso terapéutico y reacciones adversas letales.

En este sentido, la OPS recomendó a los gobiernos nacionales intensificar la vigilancia del mercado farmacéutico y fortalecer los sistemas de farmacovigilancia. Se hace un llamado a capacitar al personal de salud sobre los signos de alarma y a educar a la población sobre los peligros de adquirir medicamentos por canales no autorizados.

