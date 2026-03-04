Más de 17.500 estadounidenses han evacuado el Medio Oriente

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que, desde el pasado 28 de febrero, ha facilitado el retorno seguro de más de 17.500 ciudadanos estadounidenses procedentes del Medio Oriente ante el incremento de las tensiones regionales.

En un comunicado, explicaron que la operación alcanzó un punto crítico en la última jornada, logrando que más de 8.500 personas aterrizaran en suelo estadounidense en un solo día.

Destacaron que esta movilización masiva refleja la prioridad de la administración por salvaguardar la integridad de sus ciudadanos en el extranjero mediante rutas aéreas coordinadas y logística de emergencia.

Por otro lado, precisaron que además de los vuelos directos hacia los Estados Unidos, el gobierno informó que un número significativo de ciudadanos ha optado por evacuar hacia terceros países en Europa y Asia como medida de seguridad inmediata.

Destacaron que muchos de estos viajeros se encuentran actualmente en tránsito, recibiendo apoyo logístico para completar su regreso final.

Despliegan una red de asistencia

El Departamento de Estado desplegó una red de asistencia en puntos estratégicos de escala para asegurar que los ciudadanos cuenten con la documentación y los recursos necesarios para continuar su trayecto de forma ordenada.

De la misma manera, indicaron que la operación está siendo dirigida por una Fuerza de Tarea 24/7 del Departamento de Estado, la cual ha brindado asistencia personalizada a casi 6.500 estadounidenses fuera de sus fronteras.

Detallaron que este apoyo incluye desde asesoramiento de seguridad en tiempo real hasta la facilitación de transporte de emergencia para quienes se encontraban en zonas de difícil acceso.

En este sentido, las autoridades estadounidenses confirmaron que los canales de comunicación permanecen abiertos de forma ininterrumpida para atender solicitudes de evacuación de ciudadanos que aún permanecen en la zona de conflicto.

Por último, reafirmaron su compromiso de asistir a cualquier ciudadano que desee abandonar la región, manteniendo activa la línea de emergencia +1-202-501-4444 para atención inmediata. Se recomienda a los ciudadanos en el exterior registrarse en los sistemas consulares para recibir actualizaciones de seguridad y guías de viaje en tiempo real.

El Departamento de Estado continuará monitoreando la situación y adaptando sus capacidades de transporte mientras persista la necesidad de evacuación, garantizando que nadie que busque salir se quede atrás.

