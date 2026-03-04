Fallece ciudadano mexicano bajo custodia de ICE en California

California.- La oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó la muerte de un migrante indocumentado de nacionalidad mexicana, quien se encontraba bajo custodia en California.

En un comunicado, indicaron que el fallecido respondía al nombre de Alberto Gutiérrez-Reyes, quien era un ciudadano mexicano de 48 años, ocurrido el 27 de febrero en el Victor Valley Global Medical Center.

Detallaron que el detenido contaba con antecedentes penales por violencia doméstica en 2010, fue declarado muerto tras presentar un cuadro agudo de dolor torácico y dificultad para respirar.

Acotaron que Gutiérrez había sido detenido en enero durante operaciones de control migratorio en Los Ángeles y se encontraba a la espera de sus procedimientos de remoción al momento de su fallecimiento.

Fue trasladado a emergencia por desmayo

Por otro lado, según el reporte oficial, el detenido fue trasladado de urgencia desde el Centro de Procesamiento de Adelanto el 25 de febrero tras reportar una sensación de desmayo.

Señalaron que a pesar de que su examen médico inicial al ingresar al centro en enero no mostró preocupaciones significativas, su estado de salud se deterioró rápidamente durante su hospitalización.

Indicaron que los esfuerzos del personal médico por reanimarlo resultaron infructuosos, notificándose oficialmente su muerte a las 12:58 a. m. debido a complicaciones cardíacas y respiratorias bajo observación médica.

De la misma manera, destacaron que siguiendo los protocolos obligatorios, el ICE ha notificado a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y al consulado de México para las gestiones pertinentes.

La agencia subrayó que, de acuerdo con las normativas federales, todos los informes de fallecimientos bajo custodia deben ser publicados en un plazo de 90 días para garantizar la transparencia institucional.

Por último, la autoridad migratoria reafirmó su compromiso con la prestación de servicios de salud integrales, asegurando que todos los detenidos reciben evaluaciones físicas y mentales en las primeras 12 horas de su llegada.

