Fallece a los 96 años Ana Luisa Peluffo, pionera del cine mexicano

Ciudad De México.- El mundo del espectáculo en México se viste de luto tras confirma el fallecimiento de la legendaria actriz Ana Luisa Peluffo a la edad de 96 años.

Diversas fuentes cercanas a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y familiares directos informaron que la intérprete perdió la vida por causas naturales en su residencia.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Ana Luisa Peluffo, socia Honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a familiares, amistades y gremio artístico. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/xHPwoO0uWA — Asociación Nacional de Actores (@andactores) March 4, 2026

Familiares y amigos han coincidido que la partida Peluffo, cierra uno de los capítulos más audaces de la cinematografía nacional, dejando un vacío irreparable en una generación de artistas que definieron la identidad visual y narrativa del cine en español durante el siglo pasado.

Falleció a los 96 años de edad la actriz Ana Luisa Peluffo, una de las máximas exponentes de la época de oro del Cine mexicano. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/28jEeFalvE — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2026

Recordaron que la mexicana destacó en el cine como una figura disruptiva que desafió los tabúes de una sociedad conservadora. Su participación en la película La fuerza del deseo (1954) marcó un hito histórico al protagonizar el primer desnudo frontal en la pantalla grande de México, un acto que le valió tanto críticas feroces como la admiración eterna de quienes buscaban modernizar el arte.

Destacan su capacidad en diversos ramos de la actuación

Por otro lado, medios especializados destacan que su valentía no solo residía en su físico, sino en su capacidad para transitar entre el drama, la comedia y el teatro con una versatilidad que la mantuvo vigente por más de seis décadas.

Falleció Ana Luisa Peluffo, leyenda del CineMexicano, figura icónica de la Época de Oro,destacó en más de 200 películas como La fuerza del deseo (donde protagonizó el primer desnudo artístico del cine nacional),La venenosa y Paper Flowers. Descanse en paz pic.twitter.com/xTmFKC7QBk — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) March 4, 2026

Asimismo, recordaron que la actriz colaboró con las figuras más emblemáticas de la industria, acumulando más de 160 créditos en cine y televisión. Desde sus inicios en el cine mudo hasta su consolidación en las telenovelas de finales de los años 90 y principios de los 2000, su rostro se convirtió en un símbolo de elegancia y carácter.

Por último, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) expesó su pesar, subrayando que Ana Luisa Peluffo fue mucho más que una estrella de cine; fue una mujer que rompió barreras de género y censura.

