Estados Unidos hunde buque iraní con torpedo

Washington.- El Departamento de Guerra de los Estados Unidos confirmó el miércoles 4 de marzo que un submarino de la Armada de EE. UU. ha enviado al fondo del mar un buque de guerra iraní mediante el uso de torpedos.

Así lo informaron en sus redes sociales, en el que destacaron sobre la aniquilación de las capacidades marítimas de Irán, confirmando que la flota enemiga ha dejado de existir como fuerza operativa.

Detallaron que tras una serie de ataques de precisión coordinados por el mando central, los activos navales del régimen han sido enviados al fondo del Golfo Pérsico.

Al respecto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth subrayó que la armada iraní ha sido «diezmada, destruida y derrotada» de manera sistemática. El colapso es tan absoluto que se ha reportado una nulidad total en la eficacia de combate de las unidades restantes, si es que existen.

“Los principales líderes de Irán han muerto. ¿El supuesto consejo de gobierno que podría haber elegido a un sucesor? Muerto, desaparecido o agazapado en búnkeres, demasiado aterrorizado como para siquiera compartir la misma sala”, destacó en una conferencia de prensa.

Fuerza aérea iraní destruida en el 2026

De la misma manera, sostuvo que “los generales superiores, los oficiales de rango medio y los soldados rasos no pueden hablar ni comunicarse, y mucho menos montar una ofensiva sostenida. Eso no es bueno para la moral”.

“La Fuerza Aérea iraní ya no existe: fue construida en 1996 y destruida en 2026. La Armada iraní reposa en el fondo del Golfo Pérsico: ineficaz en el combate, diezmada, destruida, derrotada” enfatizó Hegseth .

Esta maniobra no solo elimina la amenaza de bloqueos en estrechos estratégicos, sino que envía un mensaje contundente sobre la futilidad de oponer resistencia ante la tecnología de ataque desplegada en este conflicto de 2026.

De la misma manera, explicaron que más allá de la pérdida material, el hundimiento de la flota ha provocado una desconexión total en la cadena de mando naval. Sin buques insignia ni centros de comunicación a flote, los oficiales de rangos medios y la marinería se encuentran incomunicados, incapaces de montar incluso una defensa básica.

En este sentido, Estados Unidos ha garantizado la libre navegación en la región, eliminando de forma permanente la capacidad de Irán para proyectar fuerza en el mar.

Por último, el Deparamento de Guerra afirmó que el régimen ya no posee los medios para disputar la soberanía de las aguas internacionales.

