Ecuador y EE.UU. lanzan ofensiva militar conjunta contra el narcoterrorismo

Quito.- Las fuerzas militares de Ecuador y los Estados Unidos iniciaron el 3 de marzo una serie de operaciones de alto impacto contra organizaciones terroristas designadas, con el objetivo principal de erradicar el crimen organizado.

En sus redes sociales, señalaron que esta nueva fase de cooperación busca desmantelar las estructuras del narcoterrorismo y la minería ilegal que han afectado la seguridad en la región.

El Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM) calificó la alianza como un ejemplo de determinación para combatir la corrupción y la violencia que azotan el hemisferio.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism. Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

La prioridad es devolver la paz a Ecuador

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que estas incursiones conjuntas son una prioridad nacional para devolver la paz a cada rincón del país.

Asimismo, el primer mandatario, destacó que la lucha contra el crimen no debe confundirse con persecución, sino con una promesa cumplida de justicia y dignidad para los ciudadanos ecuatorianos.

Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026

Además, aseguró que actuarán con la fuerza necesaria en cada territorio donde los grupos criminales intenten establecer sus operaciones ilegales, contando con el respaldo técnico y estratégico de sus aliados regionales.

Por su parte, el General Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM, elogió el valor y la resolución de las fuerzas armadas ecuatorianas en este enfrentamiento frontal.

Las operaciones incluyen patrullajes estratégicos e inteligencia compartida para localizar nodos logísticos de los carteles y grupos terroristas. La intervención estadounidense se enmarca en un compromiso de largo plazo para estabilizar la región y proteger a la población civil de la influencia de las economías criminales que operan de forma transnacional.

