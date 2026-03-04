Consejos sobre qué incluir en su kit de emergencia

Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Emergency Management Office hace una invitación contundente «No se agobie preparando un kit de emergencia». ¡Es la mejor manera de proteger la seguridad de su hogar esta semana! Empiece hoy mismo para estar listo ante la tormenta.
Don’t let building an emergency kit overwhelm you, it’s the easiest win for your household’s safety this week! Start today so you’re ready to face the storm.
Es importante conocer los peligros que pueden afectarle a usted y a su familia. Esto le ayudará a prepararse para cualquier emergencia. Tornados, huracanes, inundaciones, emergencias en centrales nucleares, ciberamenazas y actos de violencia son algunos de los peligros que enfrenta el condado Mecklenburg. Estos desastres naturales pueden causar cortes de electricidad, daños a la propiedad e interrupciones en el suministro de alimentos y agua.
Cómo prepararse para un tornado:
- Conozca las señales de un tornado, como una nube giratoria en forma de embudo y un rugido similar al de un tren de carga.
- Regístrese en sistemas de alerta comunitarios como las alertas CharMeck y tenga una radio meteorológica NOAA.
- Preste atención a los pronósticos meteorológicos y determine un refugio seguro en su hogar.
Entendiendo Vigilancia vs. Advertencia:
- Alerta de tornado: Las condiciones meteorológicas son ideales para la formación de tornados. Tome medidas para prepararse ante la actividad de tornados y esté atento a los pronósticos meteorológicos.
- Aviso de tornado: Se ha avistado o indicado un tornado por radar meteorológico, lo que representa un peligro inminente para la vida y la propiedad. Busque refugio en el lugar más seguro posible.
Respuesta durante una advertencia de tornado:
- Si puede llegar con seguridad a un edificio resistente, hágalo de inmediato. Diríjase a una habitación segura, un sótano o un refugio contra tormentas.
- Si estas opciones no están disponibles, dirígete a una pequeña habitación interior en el nivel más bajo.
- Manténgase alejado de ventanas, puertas y paredes exteriores.
Construya un kit
- Información del contacto
- Todos los miembros del hogar, incluidos los números de trabajo y escuela
- Contactos de emergencia en el área (familiares/amigos/vecinos)
- Contactos fuera del área
- Información médica y de salud
- Alergias
- Lista de medicamentos y recetas
- Tipos de sangre
- Números de teléfono de médicos y farmacias
- Información sobre necesidades especiales
- Equipos, dispositivos y suministros
- Requisitos médicos especiales o de otro tipo
- Información sobre salud y discapacidad
- Nombres de mascotas y números de vacunación contra la rabia
- Lugar de reunión designado en caso de que ocurra un desastre cuando los miembros del hogar no estén en casa
- Planes de evacuación:
- ¿A dónde ir?
- ¿Como llegar?
- Verifique si la vivienda corre riesgo de inundación: Sistema de Información de Riesgo de Inundación (FRIS)
- Plantillas de planes de desastre familiar: