Condenan a 78 meses de prisión a hondureño por herir a un agente de ICE

Oklahoma.- Un migrante de nacionalidad hondureña fue condenado a 6 años y medio de prisión federal tras ser hallado culpable de agredir y resistirse a un oficial de Inmigración y Aduanas (ICE).

Así lo informó el Departamento de Justicia en un comunicado, en el que indicó que el detenido fue identificado como José Melgar-Rivas, un ciudadano hondureño de 35 años.

Explicaron que el procedimiento tuvo lugar en julio de 2025, cuando un agente federal sufrió lesiones graves y permanentes. Los hechos se desencadenaron durante una parada de tráfico en Oklahoma City, donde Melgar-Rivas, quien residía ilegalmente en el país, se negó a cumplir las órdenes de los oficiales. Al intentar extraerlo del vehículo, el acusado inició un forcejeo, puso el auto en marcha y aceleró de manera brusca.

Acotaron que un agente de ICE quedó atrapado en la puerta del automóvil y fue arrastrado por la calzada varios metros antes de poder liberarse, sufriendo múltiples heridas de consideración mientras el sospechoso se daba a la fuga.

Rechazan acciones violentas contra agentes migratorios

Por otro lado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y el FBI calificaron el acto como un desprecio absoluto por la vida humana, destacando que el acusado utilizó su vehículo como un arma contra el personal federal.

Señalaron que tras una investigación coordinada que involucró a la Policía de Oklahoma City y a los Alguaciles de EE.UU., Melgar-Rivas fue capturado horas después del ataque.

De la misma manera, indicaron que en la audiencia de sentencia, el juez de distrito Bernard M. Jones II enfatizó el daño físico causado a la víctima y el riesgo extremo que las acciones del imputado representaron para la seguridad pública.

Reiteraron que esta condena se enmarca dentro de la iniciativa nacional «Operation Take Back America», la cual destina recursos del Departamento de Justicia para combatir el crimen violento y las organizaciones transnacionales.

Por último, acotaron que al término de su sentencia de 78 meses en una prisión federal, Melgar-Rivas será deportado de manera inmediata a su país de origen. Las autoridades reiteraron que los ataques contra oficiales federales no serán tolerados y que se mantendrá una vigilancia estricta para garantizar que quienes infrinjan la ley asuman las consecuencias penales correspondientes.

