Acusan a agente de fianzas de agresión y violación de armas

Raleigh, NC.- El Comisionado de Seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció el arresto de Jason Vance Ledford, de 46 años de edad, residente de Orangewood Lane, Newton.

Ledford, agente de fianzas, fue acusado de intentar disparar un arma contra un vehículo ocupado en marcha, un delito grave. También fue acusado de dos delitos menores: agresión con arma mortal y daño a la propiedad personal.

Lee también: Comisionado de Seguros visitó áreas afectadas de Brunswick

Agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros acusan a Ledford de intentar disparar un arma contra un Subaru Outback 2011 mientras estaba en funcionamiento y ocupado por Michelle Miller y Christian Morgan.

Ledford también está acusado de agredir a Miller y Morgan al conducir un Jeep Grand Cherokee del año 2000 contra un vehículo ocupado por Miller y Morgan.

Según una orden de arresto, Ledford también le disparó a Morgan mientras lo perseguía. También se le acusa de dañar el Subaru Outback.

Los delitos ocurrieron el 29 de enero en Connelly Springs.

A Ledford se le impuso una fianza de $450.000. La audiencia de este caso estaba prevista para el 3 de marzo en el Tribunal de Distrito del Condado Burke.

Video: Falsificar pólizas de seguro es un delito que podría llevarlo a la cárcel