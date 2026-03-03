USCIS inicia la recepción de solicitudes H-1B

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó que el periodo de registro inicial para la cuota de visas H-1B del año fiscal 2027 iniciará oficialmente este 4 de marzo de 2026 al mediodía (hora del Este).

En un comunicado, señalaron que este proceso, que se extenderá hasta el mediodía del 19 de marzo, es el paso obligatorio para los empleadores que buscan patrocinar a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

Explicaron que durante esta ventana de tiempo, los peticionarios deberán utilizar sus cuentas en línea de USCIS para registrar a cada beneficiario de manera electrónica y completar el pago de la tarifa de registro asociada de $215 por cada inscripción.

De la misma manera, señalaron que como parte de las actualizaciones para esta temporada, los empleadores que aún no posean una cuenta en línea con la agencia deben crear una «cuenta organizacional» de inmediato. Aunque los representantes legales ya pueden añadir clientes empresariales a sus perfiles, el sistema no permitirá ingresar la información de los beneficiarios ni procesar los pagos hasta la fecha de apertura el 4 de marzo.

Buscan priorizar visas a profesionales con mayor nivel de habilidad

Por otro lado, USCIS ha enfatizado que las notificaciones de selección se enviarán a través de las mismas cuentas en línea a más tardar el 31 de marzo de 2026, notificando únicamente a aquellos cuya inscripción haya sido elegida para proceder con la petición formal.

En este sentido, señalaron que la temporada del año fiscal 2027 introduce cambios significativos bajo una nueva regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual prioriza la asignación de visas a profesionales con mayores niveles de habilidad y salarios más elevados.

Por último, acotaron que en caso de que el número de registros únicos supere el límite establecido por el Congreso, USCIS llevará a cabo una selección ponderada basada en estos nuevos criterios de cualificación, asegurando que las visas se otorguen a los perfiles más competitivos del mercado laboral.

Video: Inscripción inicial de Visas H-1B