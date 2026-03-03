Trump justifica ofensiva en Irán: Evitamos una guerra nuclear

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseguró que la intervención en Irán fue necesaria para evitar una catástrofe nuclear global.

Estas declaraciones las ofreció el martes 3 de marzo desde la Casa Blanca tras las recientes acciones militares contra el régimen iraní.

Trump describió a los líderes del régimen de Teherán como personas con una mentalidad peligrosa, afirmando que, de no haber actuado ahora, el mundo se habría enfrentado a una guerra nuclear inminente.

.@POTUS on the Iranian regime: "If we didn't do what we're doing right now, you would've had a nuclear war and they would've taken out many countries because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. They're angry. They're crazy. They're sick." pic.twitter.com/ONC6eutQvD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 3, 2026

Según el primer mandatario, el régimen ha demostrado ser una amenaza constante que habría intentado eliminar a múltiples países debido a su naturaleza inestable.

Por otro lado, al ser cuestionado por la prensa sobre la inusual unidad internacional contra Irán, el presidente fue enfático al señalar que no se trata de una cuestión de política tradicional, sino de una confrontación contra una «filosofía maligna».

REPORTER: Why are we seeing such unity around the world against Iran? @POTUS: "They're just evil. It's not the politics, it's their whole philosophy… it's terrible, where they kill 35,000 [people]… it's just a very evil ideology." pic.twitter.com/xab9ukxF3s — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 3, 2026

Alertó sobre la represión interna

De la misma manera, Trump mencionó cifras alarmantes sobre la represión interna en Irán, citando la muerte de miles de personas a manos del régimen.

A juicio de Trump, Irán ha funcionado durante 47 años como un «proveedor de terror» a nivel mundial, exportando violencia y desestabilización a diversas regiones del planeta.

.@POTUS on Iran: "Something had to be done. It's been 47 years. They've been killing people all over the world for a long time… They were really a purveyor of terror all over the world for many, many years." pic.twitter.com/kBdIapkjb9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 3, 2026

Trump también aclaró las dudas sobre la influencia de aliados extranjeros en la toma de decisiones militares estadounidenses. Ante la pregunta de si Israel había forzado su mano para lanzar los ataques, el presidente respondió con un rotundo «no».

"Did Israel force your hand to launch these strikes against Iran?"@POTUS: "No… Based on the way the negotiation was going, I think [Iran] was going to attack first, and I didn't want that to happen — so if anything, I might've forced Israel's hand." pic.twitter.com/7fi44RFlge — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 3, 2026

Explicó que la decisión se basó en el curso fallido de las negociaciones y en inteligencia que sugería un ataque inminente por parte de Irán.

«Creo que ellos iban a atacar primero y yo no quería que eso sucediera», declaró Trump, sugiriendo que, en realidad, fue su administración la que tomó la iniciativa estratégica.

Por último, reiteró su advertencia que si el régimen iraní tuviera acceso a armas nucleares, no dudaría en utilizarlas, dado lo que él describe como una ideología profundamente arraigada en el odio.

