Sentencian al líder de una red criminal por contrabando de armas en el Caribe

Tampa.- Una investigación conjunta liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa resultó en una sentencia de casi cinco años de prisión para un líder de una organización criminal transnacional, por contrabandear cientos de armas de fuego.

En un comunicado indicaron que el detenido identificado como Shem Wayne Alexander, fue condenado por conspirar para contrabandear cientos de armas de fuego y componentes desde los Estados Unidos hacia Trinidad y Tobago.

Detallaron que el acusado fue extraditado desde Jamaica para enfrentar a la justicia estadounidense tras declararse culpable de los cargos federales.

Según los registros judiciales, entre abril de 2019 y abril de 2022, Alexander y sus cómplices exportaron ilegalmente más de 200 armas de fuego y piezas críticas, incluyendo armazones superiores e inferiores de rifles AR-15. Un punto de inflexión en el caso ocurrió en abril de 2021, cuando autoridades en el Aeropuerto Internacional Piarco interceptaron un cargamento enviado desde EE. UU. etiquetado falsamente como «artículos del hogar». En realidad, el envío ocultaba un arsenal dentro de sacos de boxeo, que incluía pistolas de 9 mm, revólveres, una escopeta semiautomática y cientos de municiones.

Reiteran su compromiso con el Caribe

Al respecto, Kristopher Pagitt, agente especial a cargo de HSI Tampa, subrayó que este caso va más allá de la aplicación de la ley, representando un compromiso con la seguridad de las comunidades en el Caribe.

De la misma manera, destacó que el desmantelamiento de estas redes es crucial para frenar la violencia y la inestabilidad que estas armas alimentan en la región.

Por otro lado, detalló que la operación contó con una colaboración internacional sin precedentes que involucró a la policía de Trinidad y Tobago, la ATF, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y diversas agencias de Jamaica.

En este sentido, señalaron que tras cumplir su condena de cuatro años y nueve meses, Alexander deberá entregar todas las armas incautadas durante la investigación.

Por último, el Departamento de Justicia resaltó que este éxito judicial refuerza la integridad de las fronteras estadounidenses y envía un mensaje claro a las organizaciones transnacionales.

