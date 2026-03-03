martes, marzo 3, 2026
Melania Trump hace historia en el Consejo de Seguridad de la ONU

ESTADOS UNIDOS
Melania Trump hace historia en el Consejo de Seguridad de la ONU
Foto: Cortesía X @FirstLadyOffice
Maria Gabriela Perez

New York.- En una jornada calificada como histórica por la Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la primera dama Melania Trump encabezó la apertura de la presidencia estadounidense del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de sus redes sociales se conoció que durante su intervención, la primera dama destacó que la paz no tiene por qué ser un estado frágil, sino una construcción sólida basada en el respeto y el conocimiento mutuo.

Su presencia en la sede de la ONU en Nueva York subrayó el compromiso de la administración con la estabilidad global a través del fortalecimiento de los valores sociales.

Por otro lado, Melania Trump enfatizó que la paz duradera solo se logrará cuando el conocimiento y el entendimiento sean plenamente valorados dentro de todas las sociedades.

Reitera la importancia de la educación en el mundo

Asimismo, en su discurso, señaló que el valor que los líderes de una nación otorgan a la educación es lo que finalmente moldea el sistema de creencias y el núcleo de sus respectivos países.

Además, enfatizó que la educación es la herramienta fundamental para transformar las ideologías y construir un futuro donde los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y la comprensión cultural.

Además de sus reflexiones sobre la política educativa y la paz, Melania Trump aprovechó el podio internacional para expresar sus más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en la lucha por la libertad.

En este sentido, calificó a los caídos como héroes cuyo sacrificio y valentía serán recordados permanentemente en la memoria de la nación. Este gesto de empatía fue acompañado por un mensaje de apoyo a quienes han resultado heridos en cumplimiento del deber, deseándoles una recuperación rápida y fluida.

