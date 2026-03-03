Lanza ofensiva contra empresas de telemedicina en EE.UU.

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció la emisión de 30 cartas de advertencia dirigidas a empresas de telemedicina por realizar afirmaciones falsas sobre productos compuestos de GLP-1.

En un comunicado, indicaron que estas empresas, que operan a través de internet, han sido señaladas por sugerir que sus medicamentos son equivalentes a las versiones aprobadas por la FDA para la pérdida de peso y la diabetes.

La agencia advirtió que estas tácticas publicitarias confunden a los consumidores sobre la procedencia y seguridad de los fármacos ofrecidos.

Al respecto, el comisionado de la FDA, el Dr. Marty Makary, declaró que se ha iniciado una «nueva era de cumplimiento» con un enfoque estricto en la publicidad directa al consumidor en plataformas digitales.

Acotaron que si bien reconoció que los medicamentos compuestos son útiles durante periodos de escasez o para necesidades específicas, enfatizó que no deben utilizarse para evadir el proceso de aprobación oficial mediante el marketing masivo.

Intensificaron su vigilancia

En este sentido, la agencia detalló que busca evitar que las empresas de telemedicina utilicen sus propias marcas comerciales para disfrazar productos que no han sido revisados por expertos federales.

De la misma manera, resaltaron que durante los últimos seis meses, la FDA ha intensificado su vigilancia, enviando miles de cartas de advertencia, una cifra superior a la de toda la década anterior.

La FDA explicó que las violaciones principales incluyen la omisión de información sobre los riesgos y la sugerencia implícita de que los productos compuestos son iguales a los genéricos aprobados.

Asimismo, la agencia aclaró que los medicamentos compuestos no pasan por el riguroso proceso de revisión de seguridad, eficacia o calidad que garantiza la protección de los pacientes estadounidenses.

Por último, la FDA instó a los consumidores a ser cautelosos al adquirir medicamentos recetados a través de sitios web de telemedicina que prometen resultados milagrosos o que no son transparentes sobre el origen de sus suministros. Se recordó al público que los fármacos compuestos no son «aprobados por la FDA» y que su uso conlleva riesgos potenciales no evaluados.

