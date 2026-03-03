Inicia la cuenta regresiva de 100 días para el Mundial de fútbol

Washington.- A exactamente 100 días del inicio del mayor espectáculo deportivo del planeta, la fiebre futbolística se apodera de Norteamérica.

Así lo anunció la FIFA en un comunicado, en el que destacó que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcará un hito histórico al ser la primera edición organizada conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos, contando además con un récord de 104 partidos.

Recordaron que el torneo arrancará el próximo 11 de junio en el emblemático Estadio Ciudad de México y culminará con la gran final el 19 de julio en el Estadio New York Nueva Jersey, consolidando un despliegue logístico sin precedentes en la historia del fútbol.

Presentan el póster oficial del Mundial

De la misma manera, anunciaron que como parte de las celebraciones por esta cuenta regresiva, la FIFA ha presentado el póster oficial del torneo, una obra que captura la esencia de la unión global a través del deporte.

Explicaron que por primera vez, tres artistas de las naciones anfitrionas —Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos)— colaboraron para crear una pieza tipo collage. El diseño presenta a un futbolista como figura central, simbolizando la capacidad del fútbol para conectar culturas y completar así la colección visual que incluye los 16 pósters de las ciudades sede presentados anteriormente.

Al respecto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su entusiasmo al destacar que esta será la edición más inclusiva de la historia, reflejando la diversidad y la pasión compartida en un escenario global.

Indicó que hasta el momento, 42 selecciones ya han asegurado su cupo, destacando el debut histórico de naciones como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Los últimos seis cupos restantes se definirán durante la ventana internacional de marzo, a través del torneo clasificatorio en México y las eliminatorias europeas, completando así el cuadro de honor que competirá en suelo norteamericano.

Por otro lado, para los aficionados que aún no han asegurado su lugar, la FIFA anunció que en abril se abrirá la fase de venta de boletos de última hora, los cuales se asignarán por orden de llegada hasta agotar existencias.

En este sentido, destacaron que quienes busquen una experiencia premium ya pueden adquirir paquetes de «hospitality» directamente en el portal oficial de la organización. Con los estadios listos y la expectativa en su punto máximo, el mundo cuenta los días para vivir una cita mundialista que promete transformar el panorama del fútbol y celebrar la fraternidad entre las naciones.

