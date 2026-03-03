Punto de inflexión

A pesar de un inicio ofensivo ineficiente, los Hornets encajaron su segunda menor cantidad de puntos en el primer cuarto de la temporada (la menor cantidad en casa) para una ventaja temprana de 29-17. Después de que Portland redujera lentamente la diferencia a siete puntos al comienzo del último cuarto, los triples de LaMelo Ball, Kon Knueppel, Miles Bridges y Sion James en los primeros cinco minutos del último cuarto ampliaron la ventaja de Charlotte a 13 puntos con 7:09 restantes en el partido. Los Trail Blazers no tuvieron la potencia suficiente para remontar y vieron cómo su racha de tres victorias consecutivas en el Spectrum Center llegaba a su fin.