Charlotte, NC.- Después de encestar 72 triples, igualando un récord de la NBA, en su reciente viaje como visitantes, los Charlotte Hornets encontraron otra forma de ganar el sábado por la tarde, utilizando una sólida demostración defensiva para lograr una victoria en casa por 109-93 sobre los Portland Trail Blazers.
our guys were HUSTLING this month 💪#HiveMentality | @FirstHorizonBnk pic.twitter.com/KMODgcvzIi
— Charlotte Hornets (@hornets) March 3, 2026
Jugadores destacados
Brandon Miller lideró el ataque anotador de Charlotte con 26 puntos, la mayor cantidad del partido, con 9 de 19 en tiros de campo, seis triples y ocho rebotes, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de la franquicia (LaMelo Ball) en anotar al menos cinco triples en cuatro o más partidos consecutivos en la misma temporada, según Stathead. En su debut en casa con los Hornets, Coby White, oriundo de Goldsboro, añadió 20 puntos (8 de 9 en tiros libres) en 21 minutos como suplente, mientras que Moussa Diabate (13 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias, +24) logró un doble-doble por segundo partido consecutivo.
Ante la ausencia de sus dos máximos anotadores, el All-Star Deni Avdija y Shaedon Sharpe, Portland Jrue Holiday lideró a los visitantes con 25 puntos (9 de 16 en tiros de campo), tres triples, cinco rebotes y cuatro asistencias. Jerami Grant (21 puntos (9 de 18 en tiros de campo)) también anotó 20 puntos. Donovan Clingan, el tercer máximo reboteador de la NBA, anotó ocho puntos, siete rebotes y dos tapones.
Lee también: Los Hornets consiguen su octava victoria consecutiva
Punto de inflexión
A pesar de un inicio ofensivo ineficiente, los Hornets encajaron su segunda menor cantidad de puntos en el primer cuarto de la temporada (la menor cantidad en casa) para una ventaja temprana de 29-17. Después de que Portland redujera lentamente la diferencia a siete puntos al comienzo del último cuarto, los triples de LaMelo Ball, Kon Knueppel, Miles Bridges y Sion James en los primeros cinco minutos del último cuarto ampliaron la ventaja de Charlotte a 13 puntos con 7:09 restantes en el partido. Los Trail Blazers no tuvieron la potencia suficiente para remontar y vieron cómo su racha de tres victorias consecutivas en el Spectrum Center llegaba a su fin.
Disparos regulares, no un problema
Aparte de Miller, el resto de los Hornets tardaron hasta el último cuarto en encestar consistentemente. En conjunto, terminaron con un 42% y un 38% de acierto en triples (32% en los primeros 36 minutos), su cuarto porcentaje más bajo en tiros de campo en una victoria este año (sus cuatro victorias fueron en febrero).
Las limitadas segundas oportunidades de Portland
Líderes de la liga en puntos de segunda oportunidad (18.4), los Trail Blazers se mantuvieron por debajo de esa cifra con solo 15 puntos en 7 de 12 tiros de campo, mientras Charlotte dominaba los rebotes, 55-39 (20-11 en rebotes ofensivos). Los 93 puntos de Portland fueron su segunda menor cantidad de la temporada y empataron con la tercera menor cantidad permitida por los Hornets.
Récord de carreras de los titulares a 18-2
Ball, Knueppel, Miller, Bridges y Diabate jugaron juntos por vigésima vez esta temporada, una muestra que ahora representa poco menos de una cuarta parte del calendario. Charlotte tiene un sensacional récord de 18-2 al estrenar con este quinteto; las únicas derrotas fueron el 12 de enero (contra LA Clippers) y el 9 de febrero (contra Detroit).
Lee también: Los Hornets adquieren a Coby White y Mike Conley de los Bulls
¿Qué sigue?
Los Hornets recibirán a los Dallas Mavericks el martes 3 de marzo a partir de las 7:00 p. m. ET. Charlotte ha ganado cinco de los últimos ocho enfrentamientos directos contra Dallas, incluyendo tres de cuatro en el Spectrum Center (su única derrota en casa durante este periodo fue 130-104 el 9 de abril de 2024).
Con información de Hornets