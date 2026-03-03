FANB exige liberación de Nicolás Maduro a dos meses de su detención

Caracas.- El Ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, emitió un mensaje oficial a través de sus redes sociales exigiendo la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

A través de sus redes sociales, señalaron que al cumplirse dos meses de lo que el gobierno venezolano califica como un «ataque al corazón de la soberanía» ocurrido el pasado 3 de enero de 2026, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reafirmó su lealtad al mandatario.

De la misma manera, reiteraron que el objetivo principal del mensaje es apelar a la justicia y a la conciencia del pueblo para reclamar el retorno del Ejecutivo constitucional.

Destaca una nueva etapa política en Venezuela

Por otro lado, Padrino López destacó que, a pesar de la situación actual, Venezuela ha iniciado una nueva etapa política marcada por la diplomacia con los Estados Unidos.

Según el alto mando militar, se están abriendo senderos para la cooperación y la paz bajo un esquema de beneficio mutuo. Sin embargo, enfatizó que la normalización total de las relaciones y la «sanación de las heridas» nacionales dependen directamente de la liberación de Maduro y su esposa, quienes permanecen bajo custodia tras los eventos de principios de año.

Además de la liberación de la pareja presidencial, la FANB reiteró la necesidad de levantar todas las sanciones internacionales que, según el comunicado, oprimen de manera inclemente al pueblo venezolano.

El ministro aseguró que Venezuela merece transitar un camino de prosperidad, reconciliación nacional y procesos democráticos que garanticen la estabilidad de la patria. La institución militar se posicionó como un pilar fundamental para alcanzar estos propósitos de paz y soberanía en medio de la crisis política.

Por último, hicieron un llamado a la verdad y a la justicia, insistiendo en que la patria reclama la presencia de sus líderes electos.

