Charlotte, NC.- Mecklenburg County prepara dos actividades dirigidas a públicos distintos pero con un objetivo común: fortalecer la creatividad, el desarrollo personal y la conexión comunitaria. Las propuestas se desarrollarán los días 20 y 21 de marzo en centros recreativos locales y mantienen abierto su proceso de inscripción.

El 20 de marzo, el centro David B. Waymer Recreation Center organizará la actividad “Pintar sin pinceles”, dirigida a niños y niñas desde los 2 hasta los 4 años de edad. El programa se llevará a cabo en el espacio Multiusos 1 y forma parte de la oferta de artes y manualidades para etapa preescolar.

La dinámica propone explorar la pintura mediante herramientas no convencionales. Los participantes utilizarán objetos como cortadores de galletas, carritos de juguete, frutas y fideos para crear texturas y formas. Los organizadores recomiendan que los menores asistan con ropa y calzado que puedan ensuciarse durante la actividad. El centro exige registro previo y actualmente reporta pocas vacantes disponibles REGISTRO AQUÍ. Las familias interesadas pueden comunicarse al 980-314-1127 para recibir información adicional.

Un día después, el 21 de marzo, el Albemarle Road Recreation Center desarrollará la “Cumbre de Empoderamiento Masculino March Madness”, un evento comunitario gratuito que se extenderá de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. y estará abierto a hombres y niños de todas las edades.

La cumbre combinará talleres interactivos, charlas con oradores invitados, debates grupales y partidos amistosos de baloncesto. Los organizadores buscan promover liderazgo, confianza, trabajo en equipo y estilos de vida saludables. La programación también incluye espacios de mentoría y recursos orientados al crecimiento personal y la toma de decisiones positivas.

Los responsables del evento destacan que la jornada pretende fortalecer los lazos comunitarios y generar redes de apoyo entre generaciones. A diferencia de la actividad infantil del día anterior, la cumbre aún cuenta con suficientes espacios disponibles para nuevos participantes. REGISTRO AQUÍ.

Ambas iniciativas reflejan el enfoque del sistema de parques y recreación del condado hacia el desarrollo integral de la comunidad, desde la primera infancia hasta la adultez. Mientras una actividad apuesta por la experimentación artística temprana, la otra impulsa el liderazgo y la formación de referentes positivos.

Las personas interesadas pueden completar el proceso de inscripción a través del portal oficial de Mecklenburg Parks. Con estas propuestas, marzo se perfila como un mes activo para el aprendizaje creativo y el fortalecimiento comunitario en la región.

