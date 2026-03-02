lunes, marzo 2, 2026
Noche de diversión familiar con camiones de juegos en el Crews Rec Center

Noche de diversión familiar con camiones de juegos en el Crews Rec Center
Cortesía: Crews Rec Center
Jacmibel Rosa

Matthews, NC.- El Departamento de Parques, Recreación y Recursos Culturales de la ciudad de Matthews organiza Noches de diversión familiar en el Centro de Recreación Crews, 1201 Crews Road, Matthews, Carolina del Norte.

Estos eventos son gratuitos, pero es necesario registrarse.

La Noche de Diversión Familiar Silent & Glow Sports se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2026, de 6:00 p.m. a 9:00 p. m.

Ilumine su viernes por la noche con una experiencia única. Únase a la Noche Deportiva Silenciosa y Luminosa, donde el ejercicio se une a la diversión bajo las estrellas. Ya sea que bailes con auriculares brillantes o compitas en deportes con temática luminosa, esta noche promete energía, música y un ambiente inolvidable.

Horario de Glow Sports:

  • De 6:00 p.m. a 7:00 p.m.: Baloncesto que brilla en la oscuridad
  • De 7:00 p.m. a 8:00 p.m.: Kickball que brilla en la oscuridad
  • De 8:00 p.m. a 9:00 p.m.: Fútbol que brilla en la oscuridad

Programación sujeta a cambios.

