Matthews, NC.- El Departamento de Parques, Recreación y Recursos Culturales de la ciudad de Matthews organiza Noches de diversión familiar en el Centro de Recreación Crews, 1201 Crews Road, Matthews, Carolina del Norte.

Estos eventos son gratuitos, pero es necesario registrarse.

La Noche de Diversión Familiar Silent & Glow Sports se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2026, de 6:00 p.m. a 9:00 p. m.

Ilumine su viernes por la noche con una experiencia única. Únase a la Noche Deportiva Silenciosa y Luminosa, donde el ejercicio se une a la diversión bajo las estrellas. Ya sea que bailes con auriculares brillantes o compitas en deportes con temática luminosa, esta noche promete energía, música y un ambiente inolvidable.

Horario de Glow Sports:

De 6:00 p.m. a 7:00 p.m.: Baloncesto que brilla en la oscuridad

De 7:00 p.m. a 8:00 p.m.: Kickball que brilla en la oscuridad

De 8:00 p.m. a 9:00 p.m.: Fútbol que brilla en la oscuridad

Programación sujeta a cambios.

